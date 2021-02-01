Новая схема мошенничества в Казахстане: жертва становится соучастником преступления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новой схеме мошенничества предупреждают пользователи Instagram. Ее используют торговцы несуществующим товаром в Интернете. При этом жертв сразу две: покупатель и тот, кого мошенники делают невольным соучастником преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Все начинается с того, что на карту поступает довольно крупный перевод. Вскоре после этого получателю звонит незнакомец, объясняет, что это он перевел деньги по ошибке и просит их вернуть. При этом он диктует совершенно другой номер карты, не совпадающий с тем, откуда была переведена сумма. Часто люди, войдя в положение отправителя, не сверяют данные карт. И возвращают эти деньги, оставив себе с разрешения собеседника компенсацию «за беспокойство».

На самом же деле поступившие деньги — это оплата несуществующего товара. Когда покупатель не получает свою покупку, то обращается в полицию с заявлением на имя владельца карты. Ведь именно на нее он переводил деньги. Так ничего не подозревающий получатель вполне может оказаться на скамье подсудимых, а настоящий преступник избежать наказания.

Впервые о такой схеме сообщили российские СМИ еще в начале 2020 года. Очевидно, огласка не помешала мошенникам, и они продолжили работать по отработанной методике уже в Казахстане.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, всегда тщательно сверяйте номера карт и телефонов при переводе денежных средств. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, ни в коем случае не сообщайте свои данные, такие как номер карты, ПИН-код и CVC-код. Также не диктуйте никаких паролей и кодов, полученных в СМС-сообщениях.



