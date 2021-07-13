Новая схема мошенничества появилась в Instagram - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О новой схеме мошенничества предупредила полиция Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным криминальной полиции мегаполиса, жертвами обмана становятся активные пользователи Instagram.

«Мошенники, как правило, подбирают вас по критерию количества подписчиков. Каждый, кто имеет большое количество подписчиков, всегда хотел бы получить статус «синяя галочка» – статус означает, что ваша страница не является фейковой и подтверждена администрацией Instagram. Найдя жертву, злоумышленник отправляет вам в дайрект СМС с поддельной страницы службы поддержки Instagram о том, что вы – счастливчик и вам был присвоен статус «синяя галочка», для чего необходимо пройти по ссылке ввести свой пароль от Instagram. Введя пароль, вы автоматически попадаете на страницу с текстом о том, что ваша заявка принята и будет рассмотрена в течение трех дней. Спустя несколько часов вы полностью теряете доступ к своей странице. После этого к вам на мобильный телефон или же в ватсап начинают поступать сообщения, что страница взломана и нужно заплатить определенную сумму, от 200-1000 долларов США», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. Только за последние несколько дней в полицию Алматы с заявлением по факту интернет мошенничества по указанной схеме обратились шесть человек.

«Тут важны превентивные меры информационной безопасности, которые должны предпринять граждане. Такого рода сообщения и оповещения просим всегда ставить под сомнения и относится к ним критично. В очередной раз призываем вас быть менее доверчивыми и более бдительными», – резюмировал Абдрахманов.