Новая регуляторная политика в сфере бизнеса внедряется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедряется новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

«Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан» направлен на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. В рамках Закона законодательно закрепляются цели, задачи, базовые принципы и новые подходы к новой регуляторной политике в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, а также предусматривается перераспределение некоторых функций органов внутренних дел», – говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, законом предусматривается ряд новелл.

Совершенствование принципов взаимодействия субъектов предпринимательства и государства – позволит повысить доверие субъектов предпринимательства к государству и эффективность регулирования бизнес-среды. Это: соблюдение условий установления требований; недопустимость введения неоправданных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность госрегулирования, преемственность ранее принятых решений; а также повышение доверия государства к субъектам предпринимательства.

Определение новых целей и задач государственного регулирования предпринимательства – предлагается расширить цели государственного регулирования предпринимательства помимо обеспечения безопасности, производимых и реализуемых субъектом предпринимательства товаров, работ, услуг для жизни и здоровья людей, защиты их законных интересов, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан, защиты имущественных интересов государства также определить создание благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирующих рост экономики страны.

Кроме того, определены новые задачи регулирования, направленные на: защиту жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды; формирование регуляторной среды, стимулирующей привлечение инвестиций в национальную экономику, и благоприятной экосистемы для инновационной деятельности; создание условий для развития добросовестной конкуренции; стимулирование добросовестного, этичного ведения бизнеса, основанного на деловой репутации предпринимателей; содействие развитию саморегулирования; защиту прав потребителей.

Определение условий формирования регуляторных инструментов –предусматривается новая статья в Предпринимательском кодексе, определяющая условия формирования регуляторных инструментов. Основным условием формирования регуляторных инструментов, в том числе требований является защита здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства. Таким образом, любое вводимое государством требование для бизнеса должно быть направлено на защиту здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства.

Внедрение принципа «1 in 2 out» – предусматривает отмену двух действующих требований при введений одного нового.

Введение Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства – Реестр будет являться базой данных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства. В Реестре будут определены сроки проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. Если регулирующим органом не будет проведен анализ регуляторного акта в установленные сроки, то такие акты отменяются либо в них вносятся изменения – в течение 6 месяцев – по законам; в течение 3-х месяцев по иным актам.

Важной новеллой является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из Реестра и не отменных в срок. При реализации, Реестр позволит применить метод «регуляторной гильотины» в отношении требований, негативно влияющих на бизнес среду. Реестр позволит обеспечить:

для предпринимателей – полную картину о количестве, составе, сроках действия и взаимосвязи всей совокупности требований, действующих в отношении субъектов предпринимательства, в разрезе отдельных видов предпринимательской деятельности; для потребителей – простоту и доступность информации о действующих требованиях к субъектам предпринимательства. Норма по введению Реестра вводиться в действие с 1 января 2023 года.

Совершенствование системы государственного контроля – новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку в 8 сферах, на основе оценки степени риска, будут отменены.

При этом, Законом предлагается усилить в данных сферах профилактический контроль путем применения надзорной функции – применение мер оперативного реагирования без возбуждения административных дел (приостановка опасной деятельности, изъятие опасной продукции и др.).

Также Законом предусматривается: введение новой формы контроля – расследование, которое позволяет выявлять истинных нарушителей законодательства, исключая возможность неправомерного привлечения к ответственности субъектов предпринимательства.

Для контролирующих госорганов закрепляется обязанность проводить вначале профилактический контроль без посещения и только после этого по результатам профилактического контроля без посещения – проводить профконтроль с посещением. Данные нормы вводятся в действие с 1 января 2023 года.

Цифровизация отчетностей субъектов предпринимательства и закрепление требования, что предоставление отчетности вводится только в случаях, прямо предусмотренных в законодательных актах РК.

Для снижения административной нагрузки предусматривается законодательное закрепление запрета требовать предоставления отчетности, по которым не будет внедрена и обеспечена автоматизация их предоставления. Таким образом, государственный орган не сможет требовать предоставление отчетности даже в бумажной форме, если он не создал возможность предоставления отчётности в альтернативной – электронной форме. Данные нормы вводятся в действие с 1 января 2023 года.

Проектом также предусматривается освобождение органов внутренних дел от непрофильных функций путем передачи: в Министерство труда и социальной защиты населения РК функций, связанных с межведомственной координацией в области миграции населения, мониторингом миграционных процессов, выдачей разрешений трудовым иммигрантам; в Министерство здравоохранения функций и полномочий по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в: следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы с 1 июля 2022 года; учреждениях уголовно-исполнительной системы с 1 января 2023 года; местным исполнительным органам функций по оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации.

В части передачи функций принимаемые меры позволят улучшить формирование миграционной политики, качество оказываемой медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, исключить дублирование функции по предоставлению специальных социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.