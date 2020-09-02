Новая реальность требует качественных изменений во всех сферах жизнедеятельности - Ольга Перепечина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Ольга Перепечина считает, что в Послании Главы государства обозначены глобальные тренды, оказывающие наибольшее влияние на развитие страны, а также основные идеи, принципы, направления и значение нового экономического курса, передает МИА «Казинформ».

«В Послании нашли отражение самые злободневные вопросы, которые в условиях ограничений особенно обострились и требуют скорейшего решения. Опираясь на созданный за годы независимости задел, новая структура экономики будет основана на развитии конкурентоспособного реального сектора, перспективных отраслей сферы услуг, а также наращивании экспортного потенциала. Это позволит нивелировать воздействие новых вызовов, а также зависимость экономики от сырьевого цикла.

В фокусе внимания Касым-Жомарта Токаева и социальное благополучие казахстанцев, сохранение занятости и доходов населения, улучшение качества и условий жизни казахстанцев. В связи с чем, в первую очередь, будут реализованы меры по стабилизации социально-экономической ситуации и решению вопросов, наиболее волнующих население и бизнес», - отметила Ольга Перепечина.

По ее мнению, в Послании уделено большое внимание дальнейшей реализации госпрограмм и мер по развитию предпринимательства, инфраструктуры, цифровизации, но уже в новой реальности.

«Все инициативы Главы государства реалистичны, продуманны, взвешены. И для оперативной реализации этих задач Парламенту вместе с Правительством надо обеспечить качественную законодательную базу», - резюмировала сенатор.