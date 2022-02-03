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Новая птицефабрика заработала в Акмолинской области

3 Февраля 2022 00:58
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Новая птицефабрика заработала в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жалтырколь Аршалынского района Акмолинской области реализуется крупный проект по строительству птицефабрики стоимостью порядка 39 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в управлении внутренней политики региона, на днях в селе Жалтырколь Аршалынского района введена третья очередь птицефабрики по производству мяса птицы ТОО «Ак-Дала Агро». Проект реализуется в рамках развития продовольственного пояса вокруг города Нур-Султан.

Выполнены строительно-монтажные работы на земельном участке площадью 36 га. В ферме есть шесть птичников с технологическим оборудованием. Фабрика будет состоять из четырех площадок: инкубатор, цех по производству комбикорма, убойных цех и здание по выращиванию бройлеров. Запланировано строительство еще девяти птичников.

«Мощность производства птицефабрики выходит на 10 тысяч тонн мяса кур. В 2023 году повысим до 22 тысяч тонн», – рассказал генеральный директор предприятия Марат Карсыбаев.

Готовая продукция будет реализовывать в столице, Карагандинской области и северных регионах Казахстана.

Как отметили на предприятии, ввод четвертой очереди строительства птицефабрики позволит создать порядка 400 рабочих мест.

«Благодаря проекту многие местные жители нашли место работы. На сегодня здесь трудятся порядка 150 человек, средняя зарплата которых составляет 350 тысяч тенге», - добавили в ведомстве.
Напомним, Акмолинская область производит 40% мяса курицы по республике, поставляя в год более 75 тысяч тонн мяса.


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#Акмолинская область   #Экономика  
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Автор:

Оксана Матасова

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