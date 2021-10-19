Новая птицефабрика появится в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В селе Аса Жамбылского района строится крупная птицефабрика ТОО «Аса агро» на территории бывшей мясомолочной фермы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Современный комплекс из 13-ти птичников будет располагаться в районе, вплотную примыкающем к областному центру - городу Таразу, на площади 2,6 гектара. Здесь будут производить 21 тысячу тонн продукции в год. Общая стоимость проекта на первоначальном этапе составляет восемь миллиардов тенге. Новое производство создаст для сельчан 80 постоянных рабочих мест.

«ТОО «Аса агро» - крупная компания, планирующая долгосрочные инвестиции в экономику региона, - пояснил руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Аманов. – Проект этот долгосрочный, рассчитан на три года. Объект возводится в соответствии с современными требованиями, оснащен специальным оборудованием. Сейчас птицефабрики возводятся в Жамбылском и Байзакском районах Жамбылской области. Проекты осуществляют несколько крупных компаний. Поэтому в ближайшие годы жамбылский регион увеличит экспорт мяса птицы».

Алмабек Мулякаев, управляющий птицефабрики рассказал о высоких стандартах чистоты производства.

«Помещения полностью прошли дезинфекцию, - сказал он. - Установили «белую, чистую» дорогу для доставки кормов и «черную, нечистую» для вывоза помета. Два раза в день на территории фабрики и в самом птичнике проводится дезинфекция. После каждой партии выращенных бройлеров также проводится полная дезинфекция. Компания использует современное зарубежное оборудование и современные технологии выращивания птицы, получения качественного мяса».

За полтора месяца 50 тысяч цыплят бройлеров наберут массу до 2,5 - 2,6 кг. С одного птичника в перспективе планируется получать более 100 тысяч килограммов куриного мяса.

По словам начальника отдела предпринимательства и промышленности акимата Жамбылского района Бауыржана Тулендиева, данный проект включен в индустриальную Карту развития Жамбылской области.

«Это новый проект фабрики мясного направления для нашего района. Со стороны государства, акимата Жамбылского района оказывается всесторонняя помощь. Так, было предложено провести инфраструктуру по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» - электроэнергия, газоснабжение. В перспективе планируется расширение производственной мощности до 21 тысячи тонн качественного мяса птицы в год. Ожидается положительный экономический и социальный эффект для района. Компания алматинская, но зарегистрирована у нас в Жамбылском районе, то есть все налоги пойдут на нужды района – дороги, освещение, водоснабжение и прочие блага цивилизации», - сказал спикер.

Птицефабрику планируется ввести в строй действующих в декабре этого года.

По информации акима Жамбылского района Сакена Арубаева, сумма вложенных в перспективные проекты инвестиций Жамбылского района в целом составила порядка 55 млрд. тенге.

«Жамбыл Ет MS» построит откормочную площадку за 1,5 млрд. тенге, «Кокжиек 2030» молочную ферму за 1,5 млрд., «Алель Агро» - птицефабрику за 2,5 млрд., «Good Look» - молочно-товарную ферму за 1,1 млрд., «Денвер-Т» - теплицы за 2,5 млрд. «КазФос» вложит 2 млрд. тенге в расширение сети по производству гексаметофосфата натрия, СПК «Тараз» и ТОО «Далаагро» построят тепличный комплекс за 15 млрд. тенге. ТОО «Родина» строит солнечную электростанцию стоимостью 20 млрд. тенге, ТОО «Super pharm» в производство одноразовой медицинской продукции и строительство трех корпусов вкладывает 1,2 млрд. тенге, отметил глава Жамбылского района.