Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Новая программа реформ нацелена на благоприятное будущее всей нации - Даулет Карибек

Автор:  
Серик Сабеков
5 Апреля 2022, 18:36
Новая программа реформ нацелена на благоприятное будущее всей нации - Даулет Карибек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа реформ Главы государства нацелена на построение благоприятного будущего для всей нации. Об этом заявил секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек, выступая на национальной экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в обсуждении реформ, предложенных Президентом Казахстана, должны участвовать все.

«Программа реформ Главы государства нацелена на построение благоприятного будущего для всей нации. Есть много конкретных вопросов, требующих глубокого анализа. Критический взгляд нужен, но он не должен разделять общество. Нашими непреложными ценностями являются независимость и граждане», – сказал Даулет Карибек.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев отметил важность усиления института парламентаризма и маслихатов.

«Реформы – это начало большого пути. Необходимо работать над системой сдержек и противовесов. Не важно, сколько будет партий, если не будет работать система сдержек и противовесов», – подчеркнул Азат Перуашев.


Астана   Мажилис   Реформы Токаева  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане