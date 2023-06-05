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Новая пожарная часть открылась в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Июня 2023, 05:43
Новая пожарная часть открылась в Атырау Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялось торжественное открытие пожарной части №14 Службы пожаротушения департамента по чрезвычайным ситуациям области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, открытие новой пожарной части повысит оперативность, эффективность работы спасательных подразделений региона не только при тушении пожаров в городе и пригородах, но и при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, в том числе на побережье Каспийского моря, где часто горят тростниковые заросли, в районах.

Основной радиус обеспечения безопасности населения пожарной частью №14 - западная часть города (сельские округи Жулдыз, Аксай, Талгайран, Кайыршакты).

Пожарная часть оснащена современным оборудованием и всей необходимой техникой.


Атырауская область   МЧС   ДЧС   Атырау  
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