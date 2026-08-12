Новая песня Димаша прозвучала на радиостанциях Бельгии
Новая песня Димаша Кудайбергена «Yazgi» продолжает звучать в эфире зарубежных радиостанций. После выхода композиции песня получила ротации сразу на нескольких радиостанциях Бельгии, охватив разные регионы страны, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.
«Yazgi» прозвучал на базирующейся в Антверпене интернет-радиостанции Toblero, а также на Megamusic. Кроме того, композиция была представлена в эфире франкоязычных бельгийских радиостанций AFM Radio в Льеже, RMS Radio в Farciennes и Radio Stars в Монсе.
Особое внимание новому релизу уделили на AFM Radio. В минувшую субботу в студии радиостанции состоялась презентация «Yazgi» в прямом эфире. Во время визита была представлена композиция Димаша, а также промо-постер нового сингла.
Сингл «Yazgi» вышел 2 августа 2026 года. Музыку к композиции написал Димаш Кудайберген, автор текста — Оркен Абдиров.
О том, как родилась «Yazgı», можете прочитать по ссылке.