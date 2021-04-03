Новая песня Димаша Кудайбергена появилась на цифровых платформах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новая песня всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена «Be With Me» сегодня появилась на цифровых платформах, передает МИА «Казинформ».

Выход трека артист анонсировал несколько дней назад в Instagram.

«Дорогие друзья, уже совсем скоро, а именно 2 апреля, на официальном аккаунте Dimash Qudaibergen, расположенном на всех цифровых платформах, вы сможете послушать мою новую композицию «Be With Me», которая впервые была исполнена на первом онлайн-концерте «Dimash Digital Show», - сообщил Димаш, не забыв поблагодарить своих Dears за поддержку.

О том, как создавалась песня «Be With Me» ее создатели рассказали порталу dimashnews .

Идею аранжировки «Be With Me» придумал сам Димаш. Певец набросал демоверсию, в ходе работы решив добавить партию домбры, которую сначала сыграл главный дирижер Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы Абылай Тлепбергенов.

Постоянный аранжировщик песен Димаша, саунд-продюсер Ерлан Бекчурин, послушав демозапись, стилизовал и добавил пульсацию, оставив при этом изначальную структуру и басовую мелодию. После этого Ерлан пригласил в студию музыканта Адильжана Толукпаева, чтобы перезаписать партию домбры в более фанковом стиле.

Позже к их тандему присоединились композитор Ренат Гайсин, добавивший в аранжировку партии клавинета и духовых, и московский музыкант Марсель Хакимов, перезаписавший партию баса.

« Я думаю, что в глубине души, мы все были вдохновлены творчеством Майкла Джексона, Куинси Джонса и Стиви Уандера «, – рассказывая о работе над аранжировкой, поделился Ерлан Бекчурин.

Записью голоса Димаша занимался звукорежиссер Дастан Мергалиев. Первый день записи был пробным, чтобы подобрать разные вокальные приемы. На следующий день прошла финальная запись, на которой к Димашу присоединились бэк-вокалисты Расул Усманов, Джордан Аракелян и Зарина Божакова.

Сведением и мастерингом занимался Ерлан Бекчурин в новой студии DimashAli. Как рассказывает саунд-продюсер, это был в некотором смысле профессиональный вызов, так как при смене помещения и акустических систем ему потребовалось время на адаптацию слуха.

Написать текст к композиции доверили Джордан Аракелян и Даурену Шамуратову. Джордан сочинила основной английский текст, а Даурен написал казахский рэп, ставший бриджем песни.

Впервые композиция «Be With Me» прозвучала в финале онлайн-концерта «Dimash Digital Show», который состоялся на американской стриминговой платформе TIXR 17 января 2021 года, собрав зрителей из ста стран. DIMASH DIGITAL SHOW стало первым глобальным выступлением Димаша с момента начала пандемии коронавируса. В связи с многочисленными откликами Dears, трансляция шоу прошла повторно 31 января.