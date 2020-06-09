Новая пешеходная зона появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда ознакомился с благоустройством общественных пространств Алмалинского района, ведущимся в рамках программы «Дорожная карта занятости» и проекта «Бюджет участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким написал, что ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств, выбранных жителями по проекту «Бюджет участия». Это сквер имени Жамбыла, зеленые зоны по улице Жамбыла на пересечениях с улицей Розыбакиева и улицей Кожамкулова. Устанавливаются удобные скамьи, тренажерные комплексы, игровые площадки, разбиваются цветники, обустраиваются пешеходные дорожки.

Аким Алматы ознакомился с ходом ремонта улицы Прокофьева в мкр. Тастак. Здесь будет построена современная пешеходная зона с игровыми и спортивными площадками, местами для отдыха и общения. Улица пересекает модернизированную улицу Дуйсенова, где в прошлом году также была построена комфортная пешеходная зона.

«У жителей этой части Алмалинского района появится своя «Тулебайка», чему будут рады и взрослые, и дети», – отметил аким города.

Во время рабочего объезда Бакытжан Сагинтаев осмотрел, как идет ремонт улицы Гагарина от проспекта Абая до улицы Толе би и сквера имени Макатаева, ведущихся по программе «ДКЗ».

«Сквер должен стать местом притяжения творческой интеллигенции, молодых поэтов и писателей. Поставил задачу создать здесь такие условия, чтобы сама атмосфера этого места вдохновляла на творчество», – написал Бакытжан Сагинтаев.

По проекту «Бюджет участия» в Алмалинском районе в текущем году будет реализовано 15 проектов, на которые выделено 240 млн тенге. В том числе проекты по ремонту скверов и зеленых зон, текущему ремонту дворовых территорий и установке подъемных механизмов в подземных переходах для создания доступной среды для маломобильных горожан.