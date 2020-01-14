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Новая первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала турнира в Хобарте
14 Января 2020 21:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На соревнованиях Hobart International в Хобарте (Австралия) завершились матчи второго игрового дня. Казахстанка Елена Рыбакина добилась успеха и вышла в следующую стадию турнира, передает Sports.kz.
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Результаты:
Кэтрин Бэллис (США) — Мари Бузкова (Чехия) — 3/6, 7/6(4), 6/3
Лизетт Кабрера (Австралия) — Каролин Гарсия (Франция) — 4/6, 6/4, 6/2
Ализе Корне (Франция) — Элисон ван Уйтванк (Бельгия) — 7/5, 1/6, 6/2
Чжан Шуай (Китай) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 4/6, 6/3, 6/2
Елена Рыбакина (Казахстан) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6/1, 6/4
Ключевые слова: Спорт,
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