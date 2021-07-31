Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область

Новая партия спутников OneWeb доставлена на Байконур

Автор:  
Сара Кабикызы
31 Июля 2021, 18:22
Новая партия спутников OneWeb доставлена на Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с очередной группировкой космических аппаратов OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новая партия спутников британского оператора спутникового интернета One Web была доставлена на космодром Байконур вчера, 30 июля 2021 года грузовым самолетом АН-124-100.

Специалисты космического центра «Южный» на космодроме Байконур выгрузили и доставили космические аппараты в технический комплекс космодрома, где будет проведена их дальнейшая подготовка к запуску, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1б», с помощью которой будет осуществлен запуск спутников, находится в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 космодрома и готовится к общей сборке ракеты космического назначения.

Согласно статистике, предстоящий запуск станет девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур. На июль 2021 года общее количество запущенных спутников составило 254 из планируемых 600.

Старт РН «Союз 2.1б» с группировкой спутников One Web запланирован с космодрома Байконур на август 2021 года.

photo

photo


Освоение космоса   Байконур  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов