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Новая партия «Спутник V» поступила в столицу
6 Августа 2021 17:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана получает новую партию вакцины производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Карагандинского фармацевтического комплекса.
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По данным пресс-службы завода, накануне на склад СК-Фармация г. Нур-Султан отгружено 39 231 флакон препарата от коронавирусной инфекции разработки НИЦ им. Гамалеи - Гам-КОВИД-Вак или «Спутник V».
Для вакцинации столичных жителей отправлено 135 040 доз I компонента и 61 115 доз II компонента антиковидного препарата.
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