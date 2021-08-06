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Новая партия «Спутник V» поступила в столицу

6 Августа 2021 17:08
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Новая партия «Спутник V» поступила в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана получает новую партию вакцины производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Карагандинского фармацевтического комплекса.

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По данным пресс-службы завода, накануне на склад СК-Фармация г. Нур-Султан отгружено 39 231 флакон препарата от коронавирусной инфекции разработки НИЦ им. Гамалеи - Гам-КОВИД-Вак или «Спутник V».

Для вакцинации столичных жителей отправлено 135 040 доз I компонента и 61 115 доз II компонента антиковидного препарата.


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#Нур-Султан   #Карагандинская область   #Промышленность   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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