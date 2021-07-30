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Новая партия QazVac поступила в столицу

30 Июля 2021 18:34
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Новая партия QazVac поступила в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Десять тысяч доз отечественной вакцины прибыли на склад управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

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Казахстанская вакцина QazVac в количестве 5 тысяч доз первого компонента, 5 тысяч доз – второго распределена между городскими поликлиниками и закреплёнными за ними ТРЦ, ТД, центрами семейного здоровья.

Также получить отечественный препарат можно в ТОО «Медикер Астана», «Медикер педиатрия», «Клиника семейных врачей», Корпоративном фонде UMC.

«Долгое время отсутствовала вакцина местного производства. Часть граждан ожидала поступления данной вакцины, и сейчас она есть. Отметим, что все вакцины распределяются согласно разнарядке и графику Министерства здравоохранения РК совместно с СК-Фармация. 10 тысяч доз уже распределены по списку в имеющиеся пункты вакцинации. Сегодня-завтра специалисты должны забрать их в прививочные пункты», - рассказали в Горздраве.

В управлении в целях избежание проблемной ситуации с получением второго компонента попросили граждан по возможности прививаться в одном месте, то есть получать два компонента в одном и том же пункте вакцинации.

«Бывали случаи, когда человек пришел привиться первым компонентом в один пункт, а за второй дозой – в другой. По возможности мы просим граждан прививаться в одном пункте с соблюдением интервала между вакцинацией», - добавили в управлении.

В настоящее время в столице в наличии два вида вакцин: российский «Спутник» и казахстанская вакцина QazVac.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #QazVaс  
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