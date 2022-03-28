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    17:54, 28 Март 2022 | GMT +6

    Новая партия гуманитарной помощи для граждан Украины отправлена из Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 марта Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан был организован специальный рейс, доставивший из Алматы в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для граждан Украины. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

    Груз, общим весом 17,5 тонн, включает в себя предметы первой необходимости, такие как постельные принадлежности и продукты питания.

    Ранее Казахстан отправил гуманитарную помощь общим весом 28,2 тонны в виде 17 наименований лекарств – антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Указанная помощь была предоставлена согласно данному ранее поручению Главы государства на основании обращения украинской стороны.

    Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» вывезет и несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.


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