Новая паркур-площадка появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пересечении улиц Пушкина и Янушкевича появится новое общественное пространство с площадкой для паркура. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султана.

Площадь проекта – 3404 кв. м.

Эта территория находится рядом с новой точкой притяжения – мостовым пространством возле ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. На данной территории планируется строительство отдельных паркур-площадок для взрослых и детей.

Кроме того, будут созданы тихие зоны, где разместят качели со скамейками и навесами. В проекте будут использованы авторские малые архитектурные формы. Работа запланирована на следующий год.