Новая номинация появилась в конкурсе «Ауылым - алтын тұғырым»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К традиционному литературному онлайн-конкурсу «Ауылым - алтын тұғырым» добавлена специальная номинация «Лучшее литературное произведение для детей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации книги Сауле Досжан «Ауылдан шыққан миллионер» в Национальной академической библиотеке РК, председатель партии «Ауыл» Али Бектаев сообщил об изменениях в конкурсе «Ауылым – алтын тұғырым».

«Как вы знаете, партия «Ауыл» в течение четырех лет организует литературный конкурс «Ауылым – алтын тұғырым». Каждый год издается трехтомный сборник представленных на конкурс произведений. До сих пор изданы сборники общим числом 12 томов. В этом году в конкурс включена специальная номинация «Лучшее литературное произведение для детей», с целью поддержки детской литературы. Прием произведений на литературный конкурс «Ауылым – алтын тұғырым» начнется с 1 марта. Приглашаем всех поэтов и писателей принять участие в конкурсе», – сказал А.Бектаев.

Напомним, конкурс «Ауылым – алтын тұғырым» организован партией «Ауыл» для произведений, посвященных сельской тематике. В этом году конкурс посвящается 30-летию Независимости.

Произведения на конкурс авторы могут публиковать прямо на сайте madeniportal.kz , или же пройдя по ссылке «Ауылым – алтын тұғырым» на сайте auyl.kz.

Прием произведений на конкурс начнется 1 марта и продолжится до 1 ноября 2021 года. Награждение победителей состоится в декабре, накануне Дня Независимости.