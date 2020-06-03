Новая молодежная программа «Медаль Елбасы» стартовала в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг, в ходе которого заместитель руководителя Корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар Жангозин рассказал о запуске новой программы, цель которой - поиск и поддержка талантливой молодежи, передает МИА «Казинформ».
Программа «Медаль Елбасы» реализуется Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и КФ «Академия Елбасы» в рамках инициативы «El Úmiti».
Символом программы являются 7 стрел успеха – 7 направлений деятельности, которые помогут развитию способностей молодежи, закалят дух и тело молодых казахстанцев, сделают более конкурентоспособными новое поколение. Это спорт, развитие талантов и навыков, чтение книг, волонтерская деятельность, национальное наследие, туристические походы и трудовая практика. Конкретные виды деятельности, к примеру – вид спорта, участник выбирает сам.
Программа предназначена для детей и молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Существуют три уровня программы: бронзовый, серебряный и золотой. Бронзовый уровень рассчитан на участников от 14 лет, серебряный уровень – от 15 лет, золотой уровень – от 16 лет. На каждом уровне предъявляются требования к продолжительности и периодичности занятий участника. На прохождение бронзового уровня отводится 6 месяцев, серебряного уровня – 12 месяцев, золотого уровня – 18 месяцев.
Фондом создана система методической и организационной поддержки для детей и молодежи, которые хотят изменить свою жизнь и улучшить окружающий мир. Участники будут заниматься при помощи наставников, которые будут также оценивать их достижения. Главное в программе – это поставить цели по 7 направлениям и планомерно их достигать.
«В проекте «Медаль Елбасы» может принять участие каждый, кто проходит по возрастным критериям, вне зависимости от места проживания и социального статуса. При этом участник соревнуется только сам с собой, ежедневно улучшая свое физическое состояние, развивая навыки и помогая окружающим», - подчеркнул заместитель руководителя КФ «Академия Елбасы« Ануар Жангозин.
В современных условиях успешность человека зависит не только от уровня профессионализма. Наличие так называемых soft skills (эмоциональный интеллект, лидерство, ответственность, самоменеджмент, скорость адаптации, коммуникабельность и др.) повышает востребованность специалиста, его конкурентоспособность. Программа «Медаль Елбасы» как раз направлена на развитие таких качеств в участниках.
Участвуя в программе, молодые люди научатся управлять своим временем, ставить цели и планомерно их достигать; у них появится приверженность к здоровому образу жизни и постоянному саморазвитию.
По итогам продемонстрированных результатов, участники программы будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми наградами.
Обладатели «Медаль Елбасы» в случае равенства баллов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеют преимущественное право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте me.fpp.kz.
За дополнительной информацией просьба обращаться в сall-центр 7170 – звонок бесплатный.
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