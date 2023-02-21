Новая модель развития дошкольного воспитания и обучения реализуется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане реализуется новая модель развития дошкольного воспитания и обучения. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство разработало модель развития дошкольного воспитания и обучения, направленную на раннее развитие детей. Модель на основе личных особенностей каждого ребенка определяет качества, которые должны сформироваться у детей дошкольного возраста. В рамках модели уделяется большое внимание всестороннему привлечению родительского сообщества в процесс воспитания и обучения детей. Работа по реализации модели ведется поэтапно: совершенствование нормативных документов; повышение качества подготовки педагогов; повышение квалификации педагогов; создание доступной предметно-развивающей среды, обспечение ее доступности», – сказала Н.Жумадильдаева.

По ее словам, в 2022 году внесены изменения и дополнения в 9 нормативных документов, регулирующих деятельность дошкольных организаций.

Спикер также отметила, что развитие ребенка и его достижения напрямую связаны с уровнем профессионализма педагога. В настоящее время в организациях дошкольного образования работают 97 408 педагогов, из них в сельской местности – 42,7% в городе –57,3%. Ежегодно растет число педагогов, которые проходят курсы повышения квалификации в рамках изменений, происходящих в системе дошкольного воспитания и обучения. Так, если в 2022 году курсы прошли более 14 тысяч педагогов системы дошкольного образования, то в 2023 году их число достигло 21 тысячи. Кроме того, для повышения статуса воспитателей дошкольных организаций рассматриваются механизмы увеличения заработной платы и снижения нагрузки на воспитателей до показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития.