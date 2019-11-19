Новая модель предварительного квалификационного отбора с 2020 года: что нужно знать поставщикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разъяснительные семинары для потенциальных поставщиков касательно новой Концепции предварительного квалификационного отбора (ПКО) были организованы в Нур-Султане и Алматы. Новая модель перехода ПКО будет внедрена с 1 января 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предварительный квалификационный отбор был внедрен в нашей стране с 25 июля 2016 года. По состоянию на 1 ноября 2019 года в Перечне насчитывается 5470 предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков. В настоящее время действует 6 видов анкет, более 400 вопросов, среди которых 113 являются уникальными.

В ТОО «Самрук-Казына Контракт» рассказали, в связи с чем было решено переходить на новую модель и отметили основные проблемы действующего предварительного квалификационного отбора.

«Наши анкеты универсальны в независимости от того, какую деятельность осуществляет поставщик. Основные проблемные моменты — это балльная система. И в погоне за баллами бывают случаи, когда поставщиками подделываются документы. В настоящее время мы уже исключили 24 поставщика из Перечня, по выявленным фактам нарушений установленных требований. Для исключения подобных фактов мы изучили лучшие мировые практики крупных иностранных компаний, где аналог предварительного квалификационного отбора поставщиков существует уже давно. И с конца прошлого года по поручению руководства АО «Самрук-Казына» нами начата работа по внедрению новой концепции ПКО»,- сказал директор Департамента ПКО ТОО «Самрук-Казына Контракт» Арман Бейсембинов во время семинара - конференции в Нур-Султане.





«9 сентября текущего года был принят стандарт по закупочной деятельности. Этот документ имеется в открытом доступе. С 1 января текущая модель уже не будет действовать, а вступают в силу новые процедуры закупок», - отметил директор департамента ПКО ТОО «Самрук-Казына Контракт».

Поставщик, прошедший процедуры ПКО и включенный в Перечень предварительно квалифицированных поставщиков, участвует в закупках ПКО по 9 966 утвержденным кодам ТРУ до 1 января 2020 года.

Между тем в компании рассказали о нововведениях и изменениях предварительного квалификационного отбора поставщиков.

«Универсальных анкет больше не будет. Квалификационные требования будут устанавливаться заказчиками индивидуально для каждой категории товаров, работ и услуг. То есть, в новой модели ПКО требования будет устанавливать заказчик под свои производственные нужды и поставщик будет подтверждать свое соответствие по требованиям каждого отдельно взятого заказчика. Квалификационные требования будут перенесены в анкеты, при этом в компании ожидают, что количество вопросов не будет превышать 10. Упразднятся уровни критичности, рейтинги и бальная система. Кроме того, мы планируем сократить количество кодов товаров, работ и услуг примерно до 100 -150.





Если заказчики, то есть, дочерние организации Фонда, примут решение, что им необходимо будет проводить закупки среди квалифицированных поставщиков, мы будем изучать их требования, проверять на соответствие законодательству, принятым стандартам и т.д. Если требования будут нами подтверждены, то они будут включаться в анкетные вопросы», - отметил начальник отдела методологии Департамента ПКОП Бауыржан Мергалиев.

«Проведение аудита будет осуществляться коллегиально. После комиссионного рассмотрения документов поставщика ему будет присвоен статус «соответствует» либо «не соответствует». Если будет соответствовать, то будет включен в Реестр квалифицированных поставщиков который будет находиться в открытом доступе, то есть закрытой информации не будет. Отличие новой модели от существующей заключается в том, что она будет отвечать принципам открытости, прозрачности. Наша цель, чтобы у поставщиков была ясная и открытая картина всех процессов квалификационного отбора», - заключил Бауыржан Мергалиев.

Стоит отметить, что поставщики, включенные в Перечень до введения в действие нового Стандарта и находящиеся там до истечения срока нахождения в Перечне ПКО, будут иметь ряд преференций, а именно:

- Освобождение от оплаты за прохождение ПКО по новому Стандарту;

- Освобождение от внесения обеспечения тендерной заявки по закупаемым товарам, работам, услугам, и имеющими уровень соответствия по всем квалификационным критериям не ниже минимального (при участии в закупках на общих основаниях);

- При условии участия в закупках на общих основаниях и при условии равенства условных цен тендерных ценовых предложений, победителем будет признан поставщик, прошедший ПКО до 01 января 2020 года.

Кроме того, при заключении договора о закупках с предварительно квалифицированным потенциальным поставщиком, являющимся товаропроизводителем закупаемого товара, предусматривается предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

В компании сообщили, что после внедрения новой модели в следующем году, с 1 апреля 2020 года начнется проведение закупок среди тех поставщиков, которые пройдут ПКО по новым процедурам по утвержденным Номенклатурам (категориям) ТРУ.

В «Самрук-Казына Контракт» также выразили намерение проводить подобные разъяснительные семинары на постоянной основе.







