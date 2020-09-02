Новая модель госуправления в Казахстане даст высокие результаты - азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана нашли отображения мысли, которые позволяют судить о маневренности государственной власти в экстремальных условиях, способности противостоять пандемии коронавируса, считает старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма, авторитетный азербайджанский эксперт-политолог Тофик Аббасов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Задействованные возможности и средства мобилизации, позволившие минимизировать негативные воздействия эпидемии, показали, что для казахстанской власти защита жизни и здоровья, поддержка социального тонуса являются первым и неизменным приоритетом,

По его мнению, помимо того, что пандемия снова проявила такие качества казахстанцев, как взаимопомощь, чуткость, неравнодушие и готовность сообща противостоять нежданной беде, государственные институты Казахстана выступили вполне рациональными регуляторами в непростой борьбе. Оказав посильную помощь людям, они параллельно позаботились о сохранении социально-экономической стабильности и занятости, что позволило поддержать доходы населения в тяжелый период.

«Борьба с вирусом показала способность национальной элиты страны принимать оперативные судьбоносные решения. Экстренные антикризисные меры продемонстрировали способность государственной и исполнительной органов действовать согласованно и умение концентрировать национальный ресурс на главном направлении», - считает Т.Аббасов.

«В Послании говорится о том, что власти страны ыделили на оказание помощи пострадавшим более 450 млрд. тенге, и это реально помогло поддержать социальный тонус народа в надлежащем состоянии. Касым-Жомарт Токаев обращает внимание соотечественников на повышение показателей конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Он напоминает о том, что в эпоху кризисов закладываются основы прорывных программ и позитивных изменений. Это в своем роде призыв для сограждан к неотложным и продуманным действиям», - отметил эксперт.

По мнению эксперта, принятые в последнее время фундаментальные программы содержат в себе огромный реформенный потенциал, и их исполнение должно отразиться на повышении качества жизни, на показателях социально-экономического развития страны.

Он также подчеркнул, что в постпандемийный период динамика действий Правительства РК должна позволить реализовать все базовые приоритеты, которые были обозначены на ближайшую и отдаленную перспективу при непосредственном участии Елбасы и Главы государства. Это означает, что План нации и Пять институциональных реформ сохраняют свою актуальность, и по-прежнему будут направляющим фактором в динамичной реформенной программе.

«Президент Казахстана напомнил, что новая модель государственного управления - это не компонент будущего, а уже запущенная система, функционально регулирующая все процессы в производственном и потребительском секторах. При успешном решении проблем институционального порядка и кадровой реформы реализация задач по повышению эффективности управления обязательно даст высокие результаты», - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что Глава государства неслучайно обращает внимание сограждан и депутатского корпуса на главный элемент, согласно которому государственное планирование должно обеспечивать мобилизацию всех ресурсов, активно вовлекать частный сектор. Такой подход позволяет создавать здоровую атмосферу сотворчества, придает динамизм полноценному партнерству между официальными инстанциями и гражданским сектором, обеспечивает высокий уровень планирования и исполнения. Только при таком раскладе достигается результативность и рациональные показатели качества.

Таким образом, Послание Президента РК по своей сути является напоминанием о том, что Казахстан вступает в один из ответственных периодов в своей истории, когда будет решаться судьба многих национальных проектов. Для того чтобы войти в группу мировых лидеров, страна имеет все необходимые предпосылки. Главным ресурсом РК являются далеко не природные богатства, а человечески капитал, над развитием которого продолжает прицельно работать и Елбасы, а также все институты государства.

«Превращение знаний и опыта кадрового потенциала в национальный продукт будет предопределять движение Казахстана в направлении обозначенных высоких целей. В своем обращении Президент РК призвал соотечественников укреплять единство, мобилизовать имеющиеся ресурсы во имя выполнения жизненно важных задач, которые должны изменить жизнь народа на непростом изломе времени. Моральная атмосфера и деловая готовность позволят осуществить намеченные задачи и добиться высоких показателей жизни. Символично, что Касым-Жомарт Токаев уверен в работоспособности и серьезном настрое соотечественников. Трудности и серьезные испытания в государственном и национальном строительстве нескончаемы, и к ним необходимо быть готовыми. Успешное управление предполагает функциональный подход даже к неожиданным переменам, которые возникают в случаях форс-мажоров», - резюмировал эксперт.

Напомним, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

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