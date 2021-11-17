Новая модель финансирования судов и отбора судейских кадров одобрена мажилисменами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила мажилисмен Назиля Раззак, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект разработан депутатами Парламента Республики Казахстан в целях реализации подходов по совершенствованию судебной системы, выработанных Комиссией по реформе судебной и правоохранительной систем при Президенте Республики Казахстан.

В заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе отмечено, что в своем выступлении на VIII съезде судей Республики Казахстан от 23 октября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетов. В качестве первой задачи Глава государства назвал обеспечение прав человека и верховенство закона. Второй важный приоритет – это независимость судебной системы.

Таким образом, законопроектом предусматриваются два блока поправок, которые направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, а также повышение ответственности и независимости судей.

В частности, законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений, направленных на усовершенствование механизмов отбора судейских кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличение сроков давности привлечения к ответственности судей, а также установление новой модели финансирования судов.

Установление новой модели финансирования судов, а также распределение средств органами судейского самоуправления обеспечит независимость судебной системы, а также позволит в достаточной мере обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия.

Конституцией республики установлено, что финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы приняты поправки по уточнению сроков вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопросов о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства.

В статью 30 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» внесены уточняющие поправки касательно конкурсного отбора лиц, являющихся специалистами в отдельных отраслях права, которые претендуют на должность судьи областного суда.

Также внесены поправки касательно приоритета судьи, проработавшего не менее пяти лет в отдаленных и малосоставных судах, при отборе кандидатов на равнозначные должности в районных судах.

Кроме того, по всему тексту законопроекта внесены поправки по юридической технике, редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

Постоянные комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.