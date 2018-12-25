Новая методика учета преступлений повысит рейтинги безопасности городов - ГП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как правовая статистика может повысить рейтинг безопасности и, соответственно, инвестиционную привлекательность казахстанских городов, показал на примере города Алматы заместитель председателя комитета правовой статистики при Генеральной прокуратуре РК Бахыт Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правовая статистика как формируется? С 2015 года в УПК есть норма единого реестра досудебных расследований. Все заявления автоматически регистрируются. В этом ключе опыт Казахстана сейчас изучают Кыргызстан, Узбекистан и другие страны. В этом вопросов нет. Все заявления автоматически регистрируются в системе. Мы владеем полностью статистикой, но есть факты манипуляций заявлениями, в особенности со стороны органов внутренних дел. Как это происходит? В конце месяца в последние отчетные дни они делают незаконные переквалификации. К сожалению, таких фактов очень много. Это проблема», - сказал Бахыт Абишев, выступая на конференции по вопросам прозрачности деятельности правоохранительных органов.

Он также добавил, что в республике предстоит большая реформа в органах внутренних дел.

«Хотели бы посмотреть, как изучается международный опыт по формированию статистики других развитых стран. В рамках своих ведомственных структур мы имеем информацию, но ее недостаточно. Даже отчет по преступности в развитых странах ведется по-другому, чем у нас. Мы по сравнению с прошлым годом составы берем и сравниваем. А по методике ООН и других зарубежных организаций подсчет идет по количеству населения, на 10 тысяч или 100 тысяч. Мы сами посмотрели, как бы это выглядело у нас, в наших реалиях, если перейти на такой формат. Алматы традиционно по старой методике по преступности занимает первое место, а по новой методике оказался в середине. Это решает многие вопросы. Во-первых, безопасность граждан и инвестиционную привлекательность», - пояснил Бахыт Абишев.