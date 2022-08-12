12 Августа 2022 12:11

Новая мечеть в Нур-Султане входит в десятку крупнейших мечетей мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане построена новая мечеть, которая стала одной из самых больших мечетей в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новая мечеть построена за три года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Абишулы Назарбаева.

Площадь земельного участка, на котором расположена мечеть, составляет 10 га. Общая площадь составляет 68 062 квадратных метра. Высота большого купола 83,2 метра, диаметр 62 метра. Мечеть имеет четыре минарета, высота которого составляет 130 метров.

В подземном этаже мечети расположены банкетный зал на 440 мест, закрытая автостоянка на 405 мест, вестибюль, уборная, место технических и ритуальных служб, место жертвоприношения и другие помещения.

На первом и втором этажах помимо места для молитвы расположены учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, читальный зал Корана, телестудия, офисы, служебные помещения, магазины, музей и технические помещения.

Общая вместимость мечети составляет 235 000 человек, то есть такое количество людей может стоять в рядах и молиться одновременно.

Около 200 000 человек вмещаются в открытом месте здания, т.е.:

1) 30 тыс. человек в районе подиума и сцены;

2) 170 тыс. человек могут молиться одновременно во дворе мечети.

35 тыс. человек внутри мечети, т.е.:

1) 30 тыс. человек на месте, предназначенном для мужчин;

2) 5 тыс. человек на месте, предназначенном для женщин.

По вместимости мечети Республиканская главная мечеть в Нур-Султане входит в 10 крупнейших мечетей мира.

Ранее сообщалось, что сегодня в столице открылась новая мечеть. В торжественной церемонии открытия принял участие Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев.