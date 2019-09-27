+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 19 °С
USD 387.53 EUR 423.69
RUB 6.02 CNY 54.34
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новая мечеть открывается в столице

27 Сентября 2019 10:18
Поделиться:
Новая мечеть открывается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую мечеть откроют сегодня в столице, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Новые мечеть и школа строятся в Жезказгане

Новая мечеть «Әр-Рахман» располагается в жилом массиве Өндіріс в столичном районе Байқоңыр.

Ее открытие стало результатом плодотворной работы представительства Духовного управления мусульман Казахстана в Нур-Султане. Таким образом, количество мечетей в главном городе Казахстана достигло 12.

В торжественной церемонии открытия мечети примут участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Серікбай қажы Ораз, представители духовенства, интеллигенция, жители столицы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Религия,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив