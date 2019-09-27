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Новая мечеть открывается в столице
27 Сентября 2019 10:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую мечеть откроют сегодня в столице, передает МИА «Казинформ».
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Новая мечеть «Әр-Рахман» располагается в жилом массиве Өндіріс в столичном районе Байқоңыр.
Ее открытие стало результатом плодотворной работы представительства Духовного управления мусульман Казахстана в Нур-Султане. Таким образом, количество мечетей в главном городе Казахстана достигло 12.
В торжественной церемонии открытия мечети примут участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Серікбай қажы Ораз, представители духовенства, интеллигенция, жители столицы.
Ключевые слова: Нур-Султан, Религия,
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