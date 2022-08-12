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Новая мечеть открылась в Нур-Султане
12 Августа 2022 11:57

Новая мечеть открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице открылась новая мечеть. В торжественной церемонии открытия принял участие Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эту священную пятницу мы открываем в нашей столице прекрасную мечеть. Это важное событие не только для нашей столицы, но и для всех наших жителей, мусульман», - сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам Елбасы, за годы Независимости в столице было построено много религиозных сооружений.

«С обретением независимости мы во всех регионах страны открываем мечети. Пусть Аллах услышит все молитвы, которые читаются в этих мечетях. За день до прекращения своих полномочий в марте 2019 года заложил первый кирпичик мечети. Со мной был нынешний Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Мы молимся за то, чтобы Аллах нас благословил и независимое наше государство процветало», - добавил Елбасы.

Как отмечалось ранее, мечеть станет самой большой в Казахстане и Центральной Азии. Высота главного купола составляет почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек.


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