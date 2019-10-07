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Новая мечеть открылась в Актогайском районе Карагандинской области

7 Октября 2019 14:04
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Новая мечеть открылась в Актогайском районе Карагандинской области

АКТОГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Карагандинской области открыли новую мечеть «Ақсораң». В церемонии открытия приняли участие аким района Салтанат Абеуова, главный имам карагандинской областной мечети «Әнет Баба» Омирзак Беккожа, предприниматель Нуржан Иманов и жители района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким района Салтанат Абеуова поблагодарила Нуржана Иманова и коллектив ТОО «Ақтоғай өнім» за оказанную спонсорскую помощь в строительстве мечети.


Строительство центральной мечети «Ақсораң» началось в 2018 году. Она построена по современным стандартам, одновременно в ней могут молиться до 200 прихожан. В мечети расположены один большой зал, зал намазов для женщин, зал для молитв, зал для бракосочетаний и кабинет имамов. Также есть столовая на 250 мест и морг. Здание


подключено к центральному отоплению. На территории мечети предусмотрена парковка для автомобилей.

После церемония открытия в мечети прочли Коран и угостили всех пришедших.




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Ключевые слова: Карагандинская область, Религия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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