Новая Конституция Казахстана представлена под сводом шанырака в Брюсселе

В Посольстве Республики Казахстан в Королевстве Бельгия состоялся «круглый стол» в рамках дискуссионной площадки «Shanyraq Dialogue», посвященный вступлению в силу новой Конституции Республики Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Евросоюзе.

С приветственным словом к участникам обратился посол РК в Королевстве Бельгия Роман Василенко, который отметил историческое значение вступления в силу нового основного закона РК, что ознаменовало начало нового этапа политической модернизации страны.

Он подчеркнул символичность того, что официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель состоялся незадолго до этого события, указав на взаимосвязь внутренних реформ Казахстана с развитием стратегического партнерства с Европейским союзом.

Посол отметил, что новая Конституция создает прочную основу для укрепления демократических институтов, верховенства закона в Казахстане и дальнейшего расширения его сотрудничества с Евросоюзом.

В качестве основного спикера мероприятия выступил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, представивший экспертный обзор новой конституционной модели страны.

Фото: Kazinform / Арнур Рахимбеков

Он подчеркнул, что вступление Конституции в силу знаменует новую фазу политико-правового развития Казахстана. По его словам, обновленный основной закон стал результатом широкого общественного диалога и закрепляет не только новую архитектуру государственной власти, но и современные конституционные ценности, в центре которых находятся права, свободы и достоинство человека.

Особое внимание было уделено практической реализации конституционных нововведений, дальнейшему совершенствованию законодательства и обеспечению устойчивости проводимых реформ.

Ж. Шаймарданов отметил, что Конституция усиливает ответственность государства перед гражданами, закрепляет принципы справедливости, верховенства закона и общественного согласия, а также отражает переход к новой модели развития, основанной на человеческом капитале, знаниях, инновациях и цифровой трансформации.

В ходе мероприятия состоялась живая дискуссия, где участники обменялись мнениями о реализации конституционных реформ, перспективах политической модернизации Казахстана и дальнейшем развитии сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.

В частности, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдвардс Стипрайс отметил важность последовательной реализации институциональных реформ, проводимых в Казахстане. В свою очередь, руководитель Управления Центральной Азии Европейской службы внешних действий Дитмар Крисслер подчеркнул, что европейская сторона поддерживает повестку политической трансформации в Казахстане, как об этом было заявлено в ходе официального визита главы государства в Брюссель.

По итогам мероприятия участники отметили, что площадка Shanyraq Dialogue продолжает служить эффективной платформой для открытого экспертного диалога между Казахстаном и европейскими партнерами по актуальным вопросам внутреннего развития и международного сотрудничества.

Э. Стипрайс в комментарии Kazinform отметил важность соблюдения Конституции каждым гражданином.

— Мое послание народу Казахстана было бы следующим: используйте новую Конституцию при строительстве своей жизни, при выстраивании отношений между собой, между вами и вашими политиками. Так что все находится в руках казахстанского народа.

Специальный представитель ЕС в ЦА отметил, что новая система с однопалатным парламентом в Казахстане имеет гораздо больше смысла в случае нашей страны.

— Обычно двухпалатные системы обусловлены либо историческими факторами — как, например, в Великобритании с Палатой лордов, которая раньше заполнялась представителями знати, и Палатой общин, то есть избранными народом представителями. Либо как в Германии, где действует двухуровневая система с Бундестагом и Бундесратом, где Бундесрат является своего рода представительством федеральных земель.

А поскольку Казахстан с начала 1990-х годов всегда был унитарным государством — это не федеративная страна, — то наличие верхней палаты, я имею в виду, с политической точки зрения не имело большого смысла. Поэтому я бы сказал, что оптимизация системы и придание ей более четкой структуры — это то, что мы считаем очень полезным.

В целом Э. Стипрайс считает важным повышение устойчивости казахстанского общества, его политической надстройки и общества в более широком смысле.

— Поэтому данная конституционная реформа во многом направлена на укрепление общества, на то, чтобы сделать его более подготовленным к встрече с чем бы то ни было, что может принести нам судьба, считает европейский дипломат.