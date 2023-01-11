Новая концепция по охране материнства и детства будет утверждена в Казахстане

11 Января 2023, 13:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК с участием заместителя Премьер-Министра Алтая Кульгинова, вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник выступил с отчетом о реализации поручений Главы государства по вопросам охраны здоровья материнства и детства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«В течение 2022 года под наблюдением находилось 407 тысяч беременных, родилось 412 тысяч детей. По итогам прошлого года удалось добиться снижения материнской смертности в три раза», - отметил в своем выступлении В. Дудник.

Однако, по его словам, несмотря на снижение основных показателей работы служб, острой остается проблема кадрового дефицита, материально-технического оснащения, изношенности инфраструктуры, что напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям, в стране работают более 5000 объектов ПМСП, 240 родильных домов, в том числе 39 перинатальных центра, 23 детских больницы и четыре республиканские клиники.

По данным вице-министра, укомплектованность акушер-гинекологами на уровне роддомов варьирует от 45 % до 80 %.

Отмечая острый кадровый дефицит в этом направлении, В. Дудник сообщил, что в стране на сегодня не хватает 275 акушер-гинекологов, 323 анестезиологов-реаниматологов, 100 неонатологов. В детских стационарах отмечается дефицит 200 педиатров, 340 анестезиологов-реаниматологов.

Особенно обращает на себя внимание крайняя нехватка неонатологов в Северо-Казахстанской области, педиатров в Атырауской области, детских анестезиологов-реаниматологов в Туркестанской области.

В целях удовлетворения кадровых потребностей, Министерством в 2022 году выделен госзаказ на 108 образовательных гранта резидентуры, по специальности «Акушерство и гинекология», 292 гранта по специальностям «Педиатрия», «Неонатология», «Детская хирургия», «Детская онкогематология». В регионы распределено 290 молодых выпускников, из которых 198 детских врачей, 92 акушер-гинеколога.

В числе управляемых факторов влияния на детскую смертность, он назвал эффективность патронажного наблюдения.

«По стране охват детей универсальным патронажным пакетом составляет 86%, из них подлежит прогрессивному наблюдению всего 17 %, что говорит о низком качестве проводимых патронажей. Согласно международным требованиям количество детей в прогрессивном пакете должно составлять не менее 30 %», - отметил В. Дудник.

Говоря о достижениях в деле охраны здоровья детского населения, вице-министр отметил высокий уровень развития высокоспециализированной помощи в неонатологии.

Так, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в четыре раза; младенческая смертность снизилась в 1,7 раза, детская смертность снизилась в 1,6 раза, с развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86 %.

Учитывая изношенность инфраструктуры и недостаточную техническую оснащённость родильных домов и детских стационаров, в 2023 году по поручению Главы государства прорабатывается вопрос строительства 11 перинатальных центров по международным стандартам.

Вызывает большую обеспокоенность выросший на 19 % показатель смертности от ДТП, особенно он высок в областях Жетысу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Актюбинской. По словам В. Дудника, один из факторов влияния на данный показатель это обеспеченность травматологами, в шести областях практически отсутствуют специалисты такого профиля, поэтому соответственно страдает оказание медпомощи в этом направлении.

Вице-министр также обратил внимание на вопрос оказания своевременной медицинской помощи пациентам с инсультами и острыми инфарктами, смертность по которым по республике снизилась с 18 % в 2021 году до 15 % в прошлом году.

«Причиной высокой летальности таких пациентов остается связь с коморбидностью и поздней обращаемостью, также в недостаточной мере используется тромболитическая терапия. Количество лиц, взятых на диспансерный учет по РК составило всего 69 %, против 84 % в 2021 году, при этом на диспансерный учет подлежат 100% все пациенты, перенесшие инсульт», - такое мнение высказал замминистра.

В завершение своего выступления В. Дудник обозначил несколько основных направлений планируемой работы на 2023 год, включая совершенствование работы ПМСП, Скорой помощи, обеспечение медпомощи осужденным лицам учреждений УИС, реализация ряда Дорожных карт, разработка новых стандартов и внедрение клинических протоколов, формирование навыков ЗОЖ и другие проекты.