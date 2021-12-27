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Новая классификация: по каким группам будут делиться вузы в Казахстане

27 Декабря 2021 10:58
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Новая классификация: по каким группам будут делиться вузы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о новой модели классификации вузов, запланированной в поправках к действующему законодательству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно поручению Главы государства, данного по итогам третьего заседания Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, по итогам обсуждения с академической общественностью разработана модель классификации вузов, которая была одобрена Советом по повышению конкурентоспособности и оптимизации вузов (далее – Совет). Кроме того, данная модель классификации вузов предусмотрена в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в области образования», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Первое. Вузы будут распределяться по следующим группам: первая группа – вузы международного и национального уровня, вторая – вузы регионального уровня, третья группа – вузы отраслевого уровня. Остальные вузы будут вне указанных групп, т.е. относиться к четвертой группе. Впервые создаваемый вуз будет также относиться к четвертой группе.

Второе. Классификация вузов по группам будет основана на результатах образовательной, научной деятельности, интернационализации, а также вклада в экономику страны, региона и (или) отрасли. Для вузов, входящих в первые три группы необходимо наличие аккредитации образовательных программ, их соответствие профессиональным стандартам. Успешность научной деятельности будет определяться в зависимости от уровня цитируемости профессорско-преподавательского состава, научной коллаборации, доходов от коммерциализации научных проектов, количества публикаций в рейтинговых журналах.

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#Правительство РК   #Образование   #Вузы   #Мажилис   #МОН  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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