Новая казахская школа сдана в эксплуатацию в Узбекистане

В селе Жанаауыл Бостандыкского района Ташкентской области Республики Узбекистан сдана в эксплуатацию новая казахская школа, передает корреспондент агентства Kazinform.

На месте новой школы была старая, построенная в 1963 году. Это была самая большая казахская школа в селе. В 2008 году рядом с ней построили новый комплекс, и обе части принадлежали одному учебному заведению. В этом году старая школа была снесена, на ее месте построено новое здание.

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

- В свое время, когда другие школы были 8-летними, эта школа была 10-летней. Тогда здесь располагались 8 классов, они учились в две смены. Всего было 500 учеников. В 2008 году при поддержке государства рядом со старой школой построили здание на 300 учеников, в котором было 10 учебных классов. При возведении этой школы не было закончено строительство спортзала. Мы обращались в различные инстанции, жители села также ездили в разные учреждения. В результате, на месте школы, построенной в 1963 году, построена школа на 120 учеников. В ней есть актовый зал на 100 человек, современный спортзал размером 12х24, – сказал директор школы Алиаскар Курбанбаев.

В новой школе обучаются только начальные классы. Сейчас в обеих частях школы обучается около 420 детей.

- В 2022 году мы занимались оформлением документов. Затем правительство включило строительство этой школы в план на 2023 год. Строительство было завершено в октябре текущего года. Новая школа отвечает всем современным требованиям, - сказала заместитель директора строительной компании-подрядчика Улдана Даулетова.