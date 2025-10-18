Новая ипотека и заморозка цен: эксперт о буферных мерах Правительства РК

По словам финансиста, налоговые каникулы для предпринимателей, заморозка цен на бензин и коммунальные тарифы, а также запуск новых ипотечных программ — это не просто антикризисные меры, а продуманные инструменты, направленные на поддержание баланса между стабилизацией экономики и ее поэтапной либерализацией.

— Все-таки люди хотят более постепенного перехода к такому либеральному положению вещей. Я не думаю, что что-то такое сверхъестественное случилось.

Президентом было поручено Правительству обеспечить какой-то переходный период, в течение которого можно было бы медленно, спокойно все эти новеллы в налогах, в экономике в целом.

То, что Правительство сейчас сделало — это буферная зона для дальнейшей либерализации. Это ни в коем случае не откат. Это не было как в прошлый раз, когда Президент сказал, давайте отложим введение Налогового кодекса. Это небольшая передышка перед дальнейшим плановым движением вперед. Но ни в коем случае скачком, и мы, наверное, должны это уяснить, что обратной дороги уже нет, — сказал Расул Рысмамбетов.