    23:46, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Новая ипотека и заморозка цен: эксперт о буферных мерах Правительства РК

    Меры Правительства по поддержке населения и бизнеса — продуманный и своевременный шаг. Такое мнение в интервью телеканалу Jibek Joly высказал экономист Расул Рысмамбетов, передает агентство Kazinform.

    Расул Рысмамбетов
    Фото: primeminister.kz

    По словам финансиста, налоговые каникулы для предпринимателей, заморозка цен на бензин и коммунальные тарифы, а также запуск новых ипотечных программ — это не просто антикризисные меры, а продуманные инструменты, направленные на поддержание баланса между стабилизацией экономики и ее поэтапной либерализацией.

    — Все-таки люди хотят более постепенного перехода к такому либеральному положению вещей. Я не думаю, что что-то такое сверхъестественное случилось.

    Президентом было поручено Правительству обеспечить какой-то переходный период, в течение которого можно было бы медленно, спокойно все эти новеллы в налогах, в экономике в целом.

    То, что Правительство сейчас сделало — это буферная зона для дальнейшей либерализации. Это ни в коем случае не откат. Это не было как в прошлый раз, когда Президент сказал, давайте отложим введение Налогового кодекса. Это небольшая передышка перед дальнейшим плановым движением вперед. Но ни в коем случае скачком, и мы, наверное, должны это уяснить, что обратной дороги уже нет, — сказал Расул Рысмамбетов.

    Ранее Ассоциация финансистов Казахстана заявила, что рост потребительских цен сдерживают сезонные факторы и заморозка тарифов.

    Теги:
    Правительство РК Мнение Цены и тарифы JIBEK JOLY Экономика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
