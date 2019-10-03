Новая инклюзивная площадка для детей открылась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие второй инклюзивной детской площадки «Kunshyaq» для детей с особыми потребностями открылась в Нур-Султане, при поддержке городского и Есильского акиматов, общественного объединения «Ротари-клуб Астана» и посольства США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из главных приоритетов посольства США является содействие исключительно всех людей независимо от их способностей. Мы гордимся тем, что поддерживаем подобные проекты в рамках наших ежегодных программ. Каждый из этих проектов оказывает длительное положительное влияние на общество и является небольшим шагом к равному и справедливому обществу. В современном мире каждый должен позаботиться о том, чтобы никто не остался позади. Это особенно верно, когда речь идет о развитии детей, которые являются основой будущего наших стран. Мы рады быть частью этого проекта, который открывает двери и представляет больше возможностей для детей с ограниченными возможностями и мы с нетерпением ожидаем видеть этот положительное влияние на местные сообщества», - сказал посол США В Республике Казахстан Уильям Мозер.

Инклюзивная площадка площадью 800 квадратных метров находится в центральном парке возле пешеходного моста «Атырау көпірі». Стоимость проекта составила 15,5 млн тенге. Основная часть суммы в размере 9,5 млн тенге была предоставлена в виде гранта посольством США в Казахстане. Также спонсорскую и организационную поддержку проекту оказали акимат Есильского района города Нур-Султана и компания Total S.A. «Ротари-клуб Астана».

«Создание инклюзивной игровой площадки – новый практический шаг общества и государства навстречу детям с особыми потребностями. Это подарок всем жителям столицы и одновременно призыв обратить пристальное внимание на вопросы социальной адаптации таких детей», - сказал заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен.

Площадка включает в себя 15 единиц различного оборудования, в том числе игровые комплексы с возможностью заезда кресел-колясок, безопасные качели для детей с особыми потребностями, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели. Дизайн площадки предполагает гармоничное встраивание элементов в существующий ландшафт с сохранением растущих деревьев.





Напомним, ранее была открыта первая инклюзивная площадка, которая расположена перед зданием спорткомплекса «Казахстан».