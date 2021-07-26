Новая инфекционная больница открылась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее открылась новая инфекционная больница, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На базе Регионального центра фтизиопульмонологии и реабилитации открылся инфекционный госпиталь на 300 коек. Здесь будут размещаться больные коронавирусной инфекцией и полисегментальной пневмонией.

«В госпитале есть 20 реанимационных палат. Штат укомплектован, начался прием пациентов. Все сотрудники вакцинированы, доставлены все необходимые лекарства. Здесь также имеется передвижной рентгеновский аппарат для оперативной съемки грудной клетки больных. Также установлены 20 аппаратов искусственной вентиляции легких и 15 аппаратов неинвазивной вентиляции легких. В прошлом году в диспансере был создан небольшой завод про производству кислорода. Это кислородные концентраторы мощностью 250 литров кислорода в минуту. На каждом этаже находятся 30 кислородных концентраторов. На данный момент проведены уборка, кварцевание и дезинфекция здания. В соответствии с инфекционным контролем, на каждом этаже имеется очень важная для пациентов вентиляция», – сказал руководитель учреждения Ерлан Шакенов.

В Семее также планируется строительство инфекционного центра, который будет оснащен всем необходимым оборудованием.