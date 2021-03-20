Новая индустриальная зона образована в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Сарани промышленная площадка бывшего завода РТИ стала новой индустриальной зоной. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на внеочередной III сессии областного маслихата, состоявшейся в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ».

«Буквально на днях при поддержке руководства страны создана новая индустриальная зона на территории бывшего завода РТИ в Сарани. Это открывает большие перспективы. Ожидаем новый приток инвестиций. В мае планируется завершение второго этапа автобусного завода. Казахстанское содержание составит более 30%. Это первый крупный проект, направленный на диверсификацию экономики Сарани. Будет построен шинный завод в партнёрстве с российской компанией «Татнефть», - отметил Женис Касымбек.

Глава региона рассказал о планах по реанимации жилищного сектора в этом районе. Есть намерения восстанавливать заброшенные дома.

Депутаты утвердили корректировки в действующий Генеральный план города Сарани.

На внеочередной сессии также уточнили областной бюджет на 2021 год. Дополнительно выделили средства на реализацию инвестиционных проектов в социальной сфере, ЖКХ, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Кроме того, из казны больше денег потратят на ремонт и оснащение объектов образования, здравоохранения и культуры, лекарственное обеспечение.

Увеличили затраты на поддержку молодёжного предпринимательства, обеспечение общественной безопасности, природоохранные мероприятия. Фермерам из бюджета компенсируют стоимость удобрений.

«Сегодня были приняты очень важные решения, которые позволят улучшить благополучие и здоровье жителей области. В прошлом году мощные ресурсы пошли на укрепление здравоохранения. В этом году продолжим проекты по модернизации медицинской инфраструктуры и подготовке кадров в моногородах и районах. Другие важные вопросы - это строительство жилья, качественное тепло, водо- и газоснабжение», - подчеркнул Женис Касымбек.

Он отметил, что в этом году должно на четверть вырасти строительство жилья для горожан и сельчан. Планируется завершить строительство канализационных очистных сооружений в Улытау, Приозёрске, Абае и в посёлке Карабас.



