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    21:46, 19 Март 2021 | GMT +6

    Новая индустриальная зона образована в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Сарани промышленная площадка бывшего завода РТИ стала новой индустриальной зоной. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на внеочередной III сессии областного маслихата, состоявшейся в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ».

    «Буквально на днях при поддержке руководства страны создана новая индустриальная зона на территории бывшего завода РТИ в Сарани. Это открывает большие перспективы. Ожидаем новый приток инвестиций. В мае планируется завершение второго этапа автобусного завода. Казахстанское содержание составит более 30%. Это первый крупный проект, направленный на диверсификацию экономики Сарани. Будет построен шинный завод в партнёрстве с российской компанией «Татнефть», - отметил Женис Касымбек.

    Глава региона рассказал о планах по реанимации жилищного сектора в этом районе. Есть намерения восстанавливать заброшенные дома.

    Депутаты утвердили корректировки в действующий Генеральный план города Сарани.

    На внеочередной сессии также уточнили областной бюджет на 2021 год. Дополнительно выделили средства на реализацию инвестиционных проектов в социальной сфере, ЖКХ, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.

    Кроме того, из казны больше денег потратят на ремонт и оснащение объектов образования, здравоохранения и культуры, лекарственное обеспечение.

    Увеличили затраты на поддержку молодёжного предпринимательства, обеспечение общественной безопасности, природоохранные мероприятия. Фермерам из бюджета компенсируют стоимость удобрений.

    «Сегодня были приняты очень важные решения, которые позволят улучшить благополучие и здоровье жителей области. В прошлом году мощные ресурсы пошли на укрепление здравоохранения. В этом году продолжим проекты по модернизации медицинской инфраструктуры и подготовке кадров в моногородах и районах. Другие важные вопросы - это строительство жилья, качественное тепло, водо- и газоснабжение», - подчеркнул Женис Касымбек.

    Он отметил, что в этом году должно на четверть вырасти строительство жилья для горожан и сельчан. Планируется завершить строительство канализационных очистных сооружений в Улытау, Приозёрске, Абае и в посёлке Карабас.



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