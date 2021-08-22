+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новая группировка спутников One Web запущена с Байконура

22 Августа 2021 04:35
Поделиться:
Новая группировка спутников One Web запущена с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 22 августа в 04:13 по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Запуск с Байконура спутников OneWeb покажут в прямом эфире
Китайские космонавты вышли в открытый космос Запуск с Байконура спутников OneWeb перенесен на резервную дату Компания OneWeb завершает монтаж оборудования в Нур-Султане

Как мы сообщали, пуск был дважды перенесен по техническим причинам и транслировался в прямом эфире телестудией Роскосмоса.

По информации ведущих прямого репортажа , пуск прошел в штатном режиме. Отделение ступеней ракеты - носителя «Союз 2.1 б» состоялись согласно циклограмме полета, на 10-й минуте после старта головной блок с группировкой спутников был выведен на орбиту.

Состоявшийся запуск стал девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. С запуском новых 34 спутников количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигнет 288.

Базовая группировка спутников, способная удовлетворить спрос в скоростном интернете по всему миру составляет 650 космических аппаратов.

Доступ в интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

Как сообщалось, в Нур-Султане, на площадке Национального космического центра РК завершаются работы по монтажу и настройке оборудования компании OneWeb.

Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Наука   #Освоение космоса   #Байконур   #Интернет   #Регионы   #Космос   #Технологии  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Запуск с Байконура спутников OneWeb покажут в прямом эфире
Китайские космонавты вышли в открытый космос
Запуск с Байконура спутников OneWeb перенесен на резервную дату
Компания OneWeb завершает монтаж оборудования в Нур-Султане
Популярное
1 Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
2 Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
3 Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
4 Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
5 Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
6 Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
Читайте также
Ремонт дорог, водоснабжение и газификация: как реализуются проекты в сёлах Костаная
Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив