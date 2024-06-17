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    12:53, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Новая генная терапия останавливает распространение смертоносных раковых клеток

    Ғылым
    Фото: pexels.com

    Исследователи Массачусетского онкологического центра обнаружили ген рака, который при деактивации останавливает агрессивный рост и распространение метастатических раковых клеток, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр.

    Согласно исследованию, эти метастатические раковые клетки ответственны за 90% смертей от рака. Заглушив этот ген в лабораторных моделях рака, лечение успешно предотвратило рост метастатических клеток. Результаты могут привести к разработке новых стратегий лечения метастатического рака и будут особенно полезны для пациентов с раком поджелудочной железы.

    — Результаты наших исследований указывают на потенциально новые терапевтические возможности для борьбы с метастатическим раком, — заявил один из авторов исследования Рауль Мостославский, доктор медицинских наук, научный директор Центра семейных исследований рака Кранц при Массовом онкологическом центре.

    Мостославский и его команда начали со сравнения экспрессии генов в первичных и метастатических опухолях у мышей с раком поджелудочной железы или молочной железы.

    Идентифицировав различные гены, экспрессия которых увеличивается в метастатических опухолевых клетках, исследователям удалось заглушить каждый ген по отдельности.

    Когда они заблокировали ген Gstt1, это не повлияло на клетки первичных опухолей у мышей, но остановило рост и распространение метастатических раковых клеток. Этот эффект также наблюдался в клеточных линиях рака поджелудочной железы человека, полученных из метастатических опухолей.

    Ген Gstt1 продуцирует фермент, принадлежащий к большому семейству белков, известных своей способностью защищать клетки от токсинов и выполнять другие функции. Дальнейшие исследования показали, что этот фермент позволяет метастатическим раковым клеткам изменять и высвобождать белок фибронектин, имеющий решающее значение для прикрепления клеток к внеклеточному матриксу, который поддерживает и структурирует клетки и ткани.

    — Gstt1 изменяет межклеточное вещество, окружающее метастатические клетки, чтобы они могли расти в этих чужеродных нишах, — заявил Мостославский. — Результаты наших исследований могут привести к возникновению новых стратегий лечения метастатических заболеваний. Это будет особенно важно для рака поджелудочной железы, при котором у большинства пациентов при первоначальном диагнозе обнаруживаются метастазы.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Наука и инновации Мировые новости США
    Tatyana Kudrenok
    Автор
    Tatyana Kudrenok
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