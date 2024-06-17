Новая генная терапия останавливает распространение смертоносных раковых клеток

Исследователи Массачусетского онкологического центра обнаружили ген рака, который при деактивации останавливает агрессивный рост и распространение метастатических раковых клеток, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр.

Согласно исследованию, эти метастатические раковые клетки ответственны за 90% смертей от рака. Заглушив этот ген в лабораторных моделях рака, лечение успешно предотвратило рост метастатических клеток. Результаты могут привести к разработке новых стратегий лечения метастатического рака и будут особенно полезны для пациентов с раком поджелудочной железы.

— Результаты наших исследований указывают на потенциально новые терапевтические возможности для борьбы с метастатическим раком, — заявил один из авторов исследования Рауль Мостославский, доктор медицинских наук, научный директор Центра семейных исследований рака Кранц при Массовом онкологическом центре.

Мостославский и его команда начали со сравнения экспрессии генов в первичных и метастатических опухолях у мышей с раком поджелудочной железы или молочной железы.

Идентифицировав различные гены, экспрессия которых увеличивается в метастатических опухолевых клетках, исследователям удалось заглушить каждый ген по отдельности.

Когда они заблокировали ген Gstt1, это не повлияло на клетки первичных опухолей у мышей, но остановило рост и распространение метастатических раковых клеток. Этот эффект также наблюдался в клеточных линиях рака поджелудочной железы человека, полученных из метастатических опухолей.

Ген Gstt1 продуцирует фермент, принадлежащий к большому семейству белков, известных своей способностью защищать клетки от токсинов и выполнять другие функции. Дальнейшие исследования показали, что этот фермент позволяет метастатическим раковым клеткам изменять и высвобождать белок фибронектин, имеющий решающее значение для прикрепления клеток к внеклеточному матриксу, который поддерживает и структурирует клетки и ткани.