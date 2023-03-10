Новая футбольная юношеская лига создана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создана и запущена новая юношеская футбольная лига – QJ League, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лига станет проектом национального значения. Участие в турнире примут юные футболисты из всех регионов страны.

«Цель QJ League - подготовка качественного резерва для Национальной сборной. Это один из главных проектов развития детского футбола, что является частью нашей стратегии. С помощью этого проекта мы создадим систему соревнований, которая поможет в подготовке талантливых детей. Это первый шаг для наших юношей в профессиональном футболе», - сказал во время пресс-конференции президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

По словам председателя попечительского совета QJ League Тимура Турлова, в рамках проекта будут тесно сотрудничать Казахстанская федерация футбола и Профессиональная футбольная лига Казахстана.

«У нас общая цель - развитие казахстанского футбола и нашей молодежи. Мы говорим не только о футболистах, но и о тренерах, судьях, менеджерах и других востребованных специалистах в спортивной индустрии. В Казахстане есть большой социальный запрос на футбол, особенно в регионах. Мы начинаем с 12 команд, но уже через год QJ League охватит команды со всех областей страны, а через пару лет в лиге будет несколько тысяч юных спортсменов», - отметил спикер.

Президент ПФЛК и QJ League Рохус Шох видит в проекте большие возможности для юных футболистов.

«В Казахстане множество талантов, но у них не всегда есть возможность полностью себя реализовать. Создавая QJ League, мы даем им шанс развиваться. К развитию детского футбола нужно относиться системно, иначе сложно будет добиться положительного результата. QJ League - революция в казахстанском футболе, теперь наши юноши будут участвовать в турнире, который будет организован на 100% профессиональном уровне», - добавил Рохус Шох.

В первом сезоне турнира примут участие 12 команд до 18 лет. Планируется, что в 2025 году в QJ League будет уже шесть лиг для юношей (по две лиги на три возрастные категории), а также одна лига для девушек. В соревнованиях будут участвовать более 70 команд и 3000 спортсменов.

Уже известен состав лиги: «Аксу» (Павлодарская область), «Актобе», «Астана», «Атырау», «Жас Кыран» (Алматы), «Кайрат» (Алматы), «Кайсар» (Кызылорда), «Каспий» (Актау), «Онтустык» (Шымкент), «Ордабасы» (Шымкент), «Тараз», «Шахтер» (Караганды).

В сезоне-2023 в QJ League состоятся 132 матча. Каждая команда турнира проведет 22 матча (по 11 дома и на выезде). Завершение сезона будет в октябре.

Ранее юношеские команды не имели постоянной игровой практики, выступая на соревнованиях раз в несколько месяцев. В QJ League матчи будут проводить еженедельно (в формате «дом-выезд»), что позволит футболистам адаптироваться к требованиям профессионального футбола.

Подобный формат проведения соревнований среди юношей используется во всех развитых футбольных странах Западной Европы. Во всех матчах турнира будут работать судьи с квалификацией от Казахстанской Федерации футбола. Логистические расходы и зарплаты арбитров QJ League берет на себя.

Организаторы пообещали, что клубы не будут нести расходов по проезду и проживанию во время выездных матчей. QJ League оплачивает билеты для 22 членов команды, а также комфортные гостиницы и сбалансированное трехразовое питание, приготовленное по заранее созданному меню.

Игры турнира будут доступны в прямом эфире на республиканских спортивных телеканалах Qazsport, Qsport и Setanta Qazaqstan, а также на официальном Youtube-канале лиги.

Первый матч сезона состоится 22 апреля на «Астана Арене» в 17:00.