Новая форма витамина B12 показала потенциал в лечении смертельно опасной опухоли мозга

Соединение на основе витамина B12 показало перспективные результаты в лечении глиобластомы — одной из самых опасных форм рака головного мозга. Об этом свидетельствуют результаты нового доклинического исследования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Oncoscience. Работу провела группа ученых под руководством Джозефа А. Бауэра из компании Nitric Oxide Services, LLC совместно со специалистами Онкологического центра Тауссиг при Кливлендской клинике.

Исследователи изучили нитрозилкобаламин (NO-Cbl) — модифицированную форму витамина B12, которая доставляет оксид азота непосредственно к опухолевым клеткам.

Глиобластома считается одной из самых агрессивных форм рака головного мозга. Несмотря на хирургическое лечение, лучевую и химиотерапию, средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза обычно не превышает 15 месяцев.

В ходе экспериментов на животных ученые установили, что NO-Cbl успешно преодолевает гематоэнцефалический барьер и избирательно накапливается в тканях опухоли. При этом соединение сохраняло активность в опухолевых клетках не менее 24 часов, обеспечивая продолжительное воздействие оксида азота.

Лабораторные исследования также показали, что комбинация NO-Cbl с химиотерапевтическим препаратом темозоломидом или экспериментальной терапией TRAIL значительно эффективнее подавляет рост опухоли, чем применение этих методов по отдельности.

По мнению исследователей, соединение также может помочь преодолеть устойчивость опухоли к терапии, способствуя гибели раковых клеток и повышая эффективность уже существующих методов лечения.

Вместе с тем, ученые подчеркивают, что результаты пока получены только на доклиническом этапе. До начала применения нового подхода в клинической практике необходимы дополнительные исследования, которые позволят подтвердить его эффективность, определить оптимальные дозировки и подробнее изучить механизм действия препарата.

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