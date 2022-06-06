Новая форма правления в Казахстане существенно повысит интерес в мире к стране – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Прошедший в Казахстане 5 июня референдум по поправкам в Конституцию предусматривает перезапуск политической и экономической системы страны, выводит развитие республики на новый уровень, считает эксперт, экономист, глава Центра исследований «Республика» Натиг Джафарли, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже до референдума Президент Касым-Жомарт Токаев отказался от должности руководителя правящей партии – это правильное решение. На самом деле, когда партия не зависит от исполнительной власти, доверие населения к ней укрепляется, ее авторитет повышается. Этот шаг в будущем будет оказывать позитивное влияние на укрепление многопартийной системы в стране, поможет росту здоровой конкуренции между политическими силами в Казахстане», - отметил Натиг Джафарли.

По его словам, главное отличие новой редакции Конституции от старой - это смена системы правления, отказ от жесткой вертикали власти, плавный и юридически обоснованный переход от президентского правления к президентско-парламентской республике.

«Это направление поможет превратить законодательный орган страны в арену политических дискуссий - на темы, которые волнуют все слои общества. Политические дебаты в Парламенте существенно повысят уровень доверия граждан к избирательной системе и к избираемым людям, а это очень важная основа для политической и экономической стабильности страны», - добавил эксперт.

По его мнению, новая форма правления после состоявшегося референдума существенно повысит интерес в мире к Казахстану, особенно инвесторов.

«Поправки касаются не только исполнительной, но и судебной власти тоже – а это для инвесторов очень важный момент. Иностранный и местный бизнес, инвестиции должны чувствовать верховенство закона, что поможет обрести уверенность для бизнеса», - сказал Натиг Джафарли, отметив, что «благоприятный инвестиционный климат в купе с очень выгодным географическим положением и большими запасами энергоносителей делает Казахстан очень привлекательной в нынешних условиях, когда «хромают» логистические пути и рушатся привычные маршруты».

«Переход от суперпрезидентского правления к президентско-парламентской республике способствует эффективному и прозрачному управлению страной и позитивно скажется на международном имидже Казахстана. Новая Конституция страны - очень важный юридический шаг к реальному разделению ветвей власти в стране, что обязательно приведет к качественному изменению институтов власти. Ветви власти станут еще ближе к народу, смогут отвечать чаянием и ожиданием общества», - подчеркнул он.

По мнению Джафарли, прошедший референдум стал важным циклом для формирования устойчивости казахстанской государственности, которое также включает использование метода проб и исправление ошибок.

«История Казахстана, ее современный облик и накопленный опыт сделали возможным проведение позитивных изменений в Конституцию страны. Январские событие показали, что народ за стабильное и устойчивое развитие своей Родины – это хороший задел, и народ дал «карт-бланш» властям для того, чтобы они ответили их ожиданиям», - резюмировал эксперт, выразив надежду, что в ближайшие несколько лет казахстанский народ уже почувствует изменение парадигмы и философии власти в своем ежедневном жизненном цикле.