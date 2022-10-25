Новая эпоха инициативы «Один пояс - Один путь»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Китае прошел 20-ый съезд Компартии, который утвердил переход на третий срок Си Цзиньпина в качестве руководителя высших постов страны. Также в Политбюро Компартии КНР были назначены люди, пользующиеся наибольшим доверием председателя Си Цзиньпина.

Для казахстанско-китайских отношений это означает продолжение проектов «Один пояс - Один путь», которые Си Цзиньпин провозгласил еще на первом своем сроке во время визита в Казахстан в 2013 году.

Надо заметить, что модель сотрудничества между Казахстаном и Китаем называют образцовой, которая развивается по пути неуклонного роста и укрепления. Именно поэтому, свой первый зарубежный визит после начала пандемии COVID-19 председатель Си Цзиньпин совершил именно в Астану.

Однако, усложнившаяся геополитическая ситуация, возникшая вследствие украинского конфликта, а также масштабных западных санкций, наложенных на Россию и Беларусь, поставила новый вопрос, как будет развиваться в дальнейшем инициатива председателя Си Цзиньпина «Один Пояс - Один Путь». Особенно это волнует Казахстан, который сумел занять важную роль в трансконтинентальных маршрутах на новом Шелковом пути, и, соответственно, крайне заинтересован в понимании ситуации, так как от этого зависит целый транспортный кластер.

И здесь мы видим два разных вектора прямо влияющих на «Один Пояс – Один Путь». Блокирование российского, белорусского и украинского направления ставит крест на самых главных маршрутах, идущих в Европу. В частности, на таких масштабных, как маршруты Ляньюнган – Дуйсбург или Иу – Лондон, тянувшихся из Китая в Европу и обратно.

Обходные маршруты через Каспий или Ближний Восток пытаются работать, но цена перевозки и трудозатраты транскаспийского пути при условии, что груз надо доставить до Европы, значительно проигрывают морским маршрутам.

Вместе с тем, как ни парадоксально, возникшие трудности открывают перед инфраструктурой «Пояса и Пути» новые возможности. Здесь необходимо вспомнить предысторию вопроса. Сама инициатива возрождения древнего Шелкового пути была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином именно в казахстанской столице.

Это было обусловлено возникшей новой геополитической реальностью после создания Евразийского экономического союза, который серьезно изменил правила игры в нашем регионе. Китаю было важно предложить идею нового формата сотрудничества, использовать единое таможенное пространство и дать старт региональным проектам. И «Один пояс – Один путь» сумел попасть точно в цель, вызвав серьезный интерес на всем постсоветском пространстве.

Геополитические пертурбации 2014 года только подстегнули возможности «Одного пояса – Одного пути», что дало китайской инициативе выйти на глобальный простор. Были созданы многочисленные маршруты, не только сухопутные, но и морские, и даже авиа. По всему миру закипела глобальная стройка, пробивающая новые дороги в развивающихся странах. Но важный нюанс здесь заключается в том, что главной целью Шелкового пути в самом его начале провозглашения были Евразийские просторы. При этом надо вспомнить, что в самом начале старта «Пояса и Пути» через Евразию логистическим и транспортным компаниям было очень трудно убедить бизнес пользоваться данными маршрутами. Было крайне много скептиков по все стороны границ. Только после титанических совместных усилий бизнес сумел пересмотреть консерватизм взглядов и оценить возможности сухопутных путей, особенно скорость доставки.

При этом антироссийские санкции 2014 года не стали каким-либо барьером на пути строительства маршрутов «Одного Пояса и Пути», даже наоборот, был построен новый маршрут через Казахстан и Туркменистан в Иран. Так как геополитические реалии показали стратегическую важность сухопутных поставок энергоресурсов для Китая.

Текущая ситуация, естественно, меняет все правила игры. Но она же создает новые. 10 июня текущего года Китай и Россия запустили первый автомобильный мост через реку Амур. Этот проект долго не мог пройти все стадии строительства, в частности, потому что данному направлению недоставало политической мотивации. Ожидается, что товарооборот России с КНР может увеличиться до 1 млн тонн грузов в год.

То есть, закрытие западных рынков для России, подстегивает российско-китайскую торговлю, причем в масштабах, значительно перекрывающих сухопутную торговлю «Китай-Европа». Это также подстегивает казахстанско- китайскую и казахстанско-российскую торговлю, так как Китай и Россия являются крупнейшими экономическими партнерами Казахстана.

Цифра подтверждают данный тезис. Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2022 года составил 51,09 млрд долларов, что на 25,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт из Китая в Россию за четыре месяца вырос на 11,3% до 20,24 млрд долларов, а импорт товаров и услуг из России увеличился на 37,8%, до $30,85 млрд.

Товарооборот между Казахстаном и Китаем за январь-июле 2022 года также вырос на 36,2%, составив составил $11,26 млрд (в 2019 году эта цифра составляла $5,2 млрд). Более того, объем казахстанского импорта за полгода 2022 года из Китая является абсолютно рекордным результатом за такой период. И это несмотря на санкционный шторм вокруг региона.

Такую же тенденцию показывают практически все другие участники «Пояса и Пути» в Евразийском экономическом союзе. Ограничения на Запад дали серьезный толчок переориентации крупнейшего игрока региона на Восток, а Китай не только не присоединился, а даже осудил политику односторонних санкций, поэтому планирует в дальнейшем наращивать объем экономических взаимоотношений.

Важно, что ряд других азиатских держав, в частности Индия, также использует сложившуюся ситуацию для укрепления торговли и своей позиции в ЕАЭС. Индия в марте 2022 года увеличила импорт российской нефти на 40% и планирует увеличить его еще больше.

Центральная Азия в силу своего геополитического расположения тем самым повысила свою инвестиционную привлекательность, особенно Казахстан, как несомненный экономический лидер региона. В рамках сопряжения казахстанской программы «Нұрлы Жол» и китайской инициативы «Один Пояс – Один Путь» на сегодня на стадии реализации находится ряд крупных совместных проектов на общую сумму более $21 млрд. В условиях замедления общемировой экономической активности эти проекты привлекают внимание тем, что создают новые рабочие места и предприятия по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Не менее интересен Казахстан для ряда западных компаний, которые бы хотели оставаться на Шелковом пути, но не могут по политическим причинам находиться на территории России и Беларуси. В этом контексте, Казахстан и вся Центральная Азия представляются своего рода «тихой гаванью» для многих инвесторов, желающих работать в регионе.

Тем самым, Казахстан будет и далее развиваться в качестве важнейшего транспортно-логистического хаба Шелкового пути, играющего ключевую роль в транзите между Европой и Азией. Транзит через ранее обновленные и построенные в рамках Новой экономической политики «Нұрлы жол» железнодорожные коридоры будут помогать государству получать значительные доходы.

Автор: Адиль Каукенов

Фото: htcm.de