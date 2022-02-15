Новая должность появится в специальных экономических зонах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры будут предприняты по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон и их управляющих компаний, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что в реализацию поручения Главы государства проведен анализ эффективности СЭЗ (текущие состояние, проблемы, деятельность управляющей компании, законодательство), разработана Дорожная карта, а также подготовлен пакет поправок в действующий закон.

Предлагается на законодательном уровне дифференцирование сроков льгот в зависимости от объема инвестиций, видов налогов и сложности выпускаемой продукции; установление возможности выкупа участниками СЭЗ земельного участка после завершения срока договора при условии исполнения всех взятых на себя обязательств; усиление роли и ответственности задействованных государственных органов и организаций; пересмотр подходов по определению приоритетных направлений (исключить все кроме обработки).

«Данные законодательные инициативы после всех согласительных процедур мы внесем в Правительство», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР также добавил, что в целях укрепления кадрового состава управляющих компаний предлагается ввести должности инвестиционного офицера; в состав Совета директоров включить независимых директоров, имеющих опыт в сфере привлечения инвестиций, а также из региональных представителей АО «НК «KAZAKH INVEST»; организовать курсы повышения квалификации и стажировки в успешных зарубежных СЭЗ.

«Также мы планируем пересмотреть ключевые показатели эффективности Управляющих компаний. Вопрос завершения строительства инфраструктуры СЭЗ остается приоритетным, так как это одно из основных условий для привлечения инвесторов. Поручение Главы государства будет исполнено. Работа в этом направлении ведется», - заверил министр.