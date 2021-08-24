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Новая для Казахстана система безопасности появилась в карагандинской школе

24 Августа 2021 18:35
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Новая для Казахстана система безопасности появилась в карагандинской школе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школе-гимназии №104 города Караганды установили интегрированную систему безопасности. Тепловизионная камера, связанная с турникетом, позволяет определять одномоментно температуру у группы людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Это разработка местной компании. Новая для Казахстана система будет опробована в пилотном порядке.

«Сегодня на первый план выходит безопасность детей. С этой целью нами запущен проект в одной из самых крупных школ города. Его стоимость 3,8 млн тенге», – отметил руководитель отдела образования города Караганды Есентай Ашим.

Система позволяет определять температуру тела сразу у 30 детей. Если в потоке у ребёнка температура 37 и выше, то блокируется вход. Об этом сразу извещаются охранник и медицинский работник. В будущем планируется усложнить программу, чтобы она смогла распознавать на входе человека с оружием.

У каждого учащегося и педагога школы есть карта-пропуск. На входе в здание они отмечаются на электронной проходной. Так легко и просто определить их эпидбезопасность и осуществлять контроль за посещаемостью.

«До этого дежурный учитель стоял на входе с бесконтактным термометром. Это отнимало много времени. Система очень облегчит работу. В последующем планируем интегрировать карту с библиотекой, оплатой в столовой. На сегодня школа к приёму детей готова. 100% педагогов вакцинировано», – отметила директор школы-гимназии №104 Жадыра Баймолдина.

По словам руководителя компании «Акжол-2017» Айдоса Жумадилова, система проста и требует только обновлений.

Внедрить ли её в других учебных заведениях, решат по итогам пилота.

Пока же школы Карагандинской области оборудуют турникетами и тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в ЦОУ.



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#Карагандинская область   #Образование   #Безопасность  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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