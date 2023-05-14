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Новая детская площадка открылась в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
14 Мая 2023, 23:17
Новая детская площадка открылась в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В преддверии летних каникул в областном центре состоялось открытие новой детской игровой площадки. Спонсорами выступили местные предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии объекта, расположенного в центральной части города, участвовали аким Тараза Бакытжан Орынбеков, председатель областного совета биев Онласын Есиркепов и заместитель директора ТОО «Таразстрой-2004» Мади Изенбаев.

Онласын Есиркепов поблагодарил в целом предпринимателей, которые вносят свой вклад в развитие и благоустройство областного центра, и в частности строителей, которые постарались сделать удобную и безопасную для детей игровую площадку.

«Теперь местной детворе будет, чем заняться, особенно во время летних каникул. Выражаю огромную благодарность компании, которая поддержала предложение акимата города. Призываем представителей бизнес-сообщества внести свой вклад в развитие города и сделать подарок жителям», - сказал Бакытжан Орынбеков.

Площадка оснащена спортивными и игровыми сооружениями, аттракционами, качелями, каруселями и горками, безопасным оборудованием и специальным мягким покрытием.

В последние годы детские игровые площадки оборудуются во дворах жилых домов областного центра в ходе благоустройства. В перечень работ входит асфальтирование тротуаров, обустройство арычной системы, установка детских игровых и спортивных площадок, уличного освещения, скамеек и урн.

Напомним, последнее благоустройство дворов в Таразе проводилось с 2011 по 2015 годы, когда была принята областная программа благоустройства дворов Тараза за счет внебюджетных спонсорских средств. Ежегодно в порядок приводили в среднем по сто дворов. Общая сумма затрат на благоустройство таразских дворов тогда составила 356,2 млн тенге.

В 2020 году в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» было намечено благоустроить 163 двора многоэтажек областного центра, в 2021 году - 110. По благоустройству дворов многоэтажек на 2022 год был определен список из ста дворов, которые несколько десятков лет не благоустраивались.

В Таразе на сегодняшний день есть 1 190 многоквартирных жилых домов. За годы независимости на пустырях западной окраины Тараза появились микрорайоны с символическими названиями Астана (12-й) и Байтерек (13-й). Жилые массивы имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» ведется строительство новых микрорайонов – 14-го и 15-го.

Жамбылская область   Акимат   Регионы   Общество   Тараз  
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