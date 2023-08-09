Новая детская больница может появиться в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице в связи с ростом детского населения в районах Есиль и Нура планируется строительство детской больницы №4. Однако на данный момент проект находится на рассмотрении. Также для разгрузки детского травматологического пункта ведется строительство приемно-диагностического комплекса с детским и взрослым травматологическим пунктом на базе городской многопрофильной больницы №2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На запрос МИА «Казинформ» в акимате ответили, что в Астане работают три детских стационара, приемные покои которых оснащены на 98%. В городе ежегодно проводится работа по улучшению материально-технического оснащения за счет средств местного бюджета, заверили в акимате.

«Вместе с тем, для разгрузки детского траматологического пункта ведется строительство приемно-диагностического комплекса с детским и взрослым травматологическим пунктом на базе ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата города Астаны», - пояснили в пресс-службе акимата.

Также в связи с увеличением нагрузок на имеющиеся больницы и ростом детского населения в районах «Есиль» и «Нұра» города Астаны проект новой детской больницы 4 находится на рассмотрении.