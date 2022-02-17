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Новая дата в календаре казахстанцев - День великого переселения

17 Февраля 2022 19:47
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Новая дата в календаре казахстанцев - День великого переселения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День великого переселения планируют утвердить в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В проекте говорится о внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

    «Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

    «43-1. День великого переселения – 18 ноября», - говорится в документе.

    Отмечается, что данное дополнение вносится во исполнение пункта 25 пункта 25 Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данных на шестом заседании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан 16 ноября 2021 года.

    1. Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта

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#Минтруда РК   #Дата   #Общество  
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