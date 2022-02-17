Новая дата в календаре казахстанцев - День великого переселения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День великого переселения планируют утвердить в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте говорится о внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».