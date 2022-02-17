Новая дата в календаре казахстанцев - День великого переселения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День великого переселения планируют утвердить в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В проекте говорится о внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».
- Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта
«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:
«43-1. День великого переселения – 18 ноября», - говорится в документе.
Отмечается, что данное дополнение вносится во исполнение пункта 25 пункта 25 Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данных на шестом заседании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан 16 ноября 2021 года.
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