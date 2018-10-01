Новая бесплатная парковка появилась вдоль набережной реки Есиль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На новой автостоянке имеется 37 парковочных мест, включая места для инвалидов, передает официальный сайт столичного акимата.

Вдоль набережной реки Есиль, возле ЖК «Гранд Алатау», открылась новая, бесплатная парковочная зона, в том числе с местами стоянки для инвалидов.



Как пояснили в пресс-службе района Сарыарка, увеличение парковочных мест призвано разгрузить дворы близлежащих домов, где зачастую автовладельцы оставляли свои машины. Также для комфортности граждан вдоль стоянки были установлены дополнительные скамейки, малые архитектурные формы и освещение, работающее на солнечных панелях.



«Это для того, чтобы в ночное время парковка хорошо освещалась. Все делается для комфортного времяпрепровождения астанчан», - пояснили в ведомстве.



