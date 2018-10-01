Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 4 °С
USD 363.26 EUR 420.11
RUB 5.54 CNY 52.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новая бесплатная парковка появилась вдоль набережной реки Есиль

18 Октября 2018 18:20 129
Поделиться:
Новая бесплатная парковка появилась вдоль набережной реки Есиль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На новой автостоянке имеется 37 парковочных мест, включая места для инвалидов, передает официальный сайт столичного акимата. 

Вдоль набережной реки Есиль, возле ЖК «Гранд Алатау», открылась новая, бесплатная парковочная зона, в том числе с местами стоянки для инвалидов.

Как пояснили в пресс-службе района Сарыарка, увеличение парковочных мест призвано разгрузить дворы близлежащих домов, где зачастую автовладельцы оставляли свои машины. Также для комфортности граждан вдоль стоянки были установлены дополнительные скамейки, малые архитектурные формы и освещение, работающее на солнечных панелях.

«Это для того, чтобы в ночное время парковка хорошо освещалась. Все делается для комфортного времяпрепровождения астанчан», - пояснили в ведомстве.


Новая бесплатная парковка появилась вдоль набережной реки Есиль 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Акимат, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив