Новая бесплатная парковка появилась вдоль набережной реки Есиль
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На новой автостоянке имеется 37 парковочных мест, включая места для инвалидов, передает официальный сайт столичного акимата.
Вдоль набережной реки Есиль, возле ЖК «Гранд Алатау», открылась новая, бесплатная парковочная зона, в том числе с местами стоянки для инвалидов.
Как пояснили в пресс-службе района Сарыарка, увеличение парковочных мест призвано разгрузить дворы близлежащих домов, где зачастую автовладельцы оставляли свои машины. Также для комфортности граждан вдоль стоянки были установлены дополнительные скамейки, малые архитектурные формы и освещение, работающее на солнечных панелях.
«Это для того, чтобы в ночное время парковка хорошо освещалась. Все делается для комфортного времяпрепровождения астанчан», - пояснили в ведомстве.
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