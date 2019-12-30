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Новая амбулатория открылась в одном из сел Акмолинской области

30 Декабря 2019 17:03
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Новая амбулатория открылась в одном из сел Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новая врачебная амбулатория открылась в селе Бастау Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

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«Настоящим новогодним подарком стало открытие новой врачебной амбулатории в селе Бастау Атбасарского района. Лечебное учреждение рассчитано на 25 посещений в смену при численности населения 2455 жителей сёл Бастау, Тельмана и Поповки», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Акмолинской области Фатима Россолова.


По ее словам, врачебная амбулатория представляет собой типовое здание общей площадью 846 кв. м, снабжённое автономной системой отопления, центральным водоснабжением, телефонизированное, с подключением к сети Интернет и располагает санитарным транспортом.


«Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи и комфортного пребывания пациентов, особое внимание – детям, беременным женщинам и пожилым. Кабинеты врачей, лаборатория для проведения диагностических исследований, процедурный и стоматологический кабинеты, физиокабинет, дневной стационар, рассчитанный на 5 коек, – всё это оснащено новым оборудованием, медицинской мебелью и инвентарём», - добавили в ведомстве.


Благодаря новому объекту здравоохранения атбасарцы теперь могут получать современную и качественную медицинскую помощь.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Оксана Матасова

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