Новая амбулатория открылась в одном из сел Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новая врачебная амбулатория открылась в селе Бастау Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
«Настоящим новогодним подарком стало открытие новой врачебной амбулатории в селе Бастау Атбасарского района. Лечебное учреждение рассчитано на 25 посещений в смену при численности населения 2455 жителей сёл Бастау, Тельмана и Поповки», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Акмолинской области Фатима Россолова.
По ее словам, врачебная амбулатория представляет собой типовое здание общей площадью 846 кв. м, снабжённое автономной системой отопления, центральным водоснабжением, телефонизированное, с подключением к сети Интернет и располагает санитарным транспортом.
«Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи и комфортного пребывания пациентов, особое внимание – детям, беременным женщинам и пожилым. Кабинеты врачей, лаборатория для проведения диагностических исследований, процедурный и стоматологический кабинеты, физиокабинет, дневной стационар, рассчитанный на 5 коек, – всё это оснащено новым оборудованием, медицинской мебелью и инвентарём», - добавили в ведомстве.
Благодаря новому объекту здравоохранения атбасарцы теперь могут получать современную и качественную медицинскую помощь.
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