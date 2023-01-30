Новак Джокович за победу на Australian Open заработал более 2 млн долларов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сербский теннисист Новак Джокович, выигравший 22-й турнир «Большого шлема», стал первой ракеткой мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ATP, за победу в Мельбурне он получил 2,1 млн долларов США. Теперь его призовые за карьеру составили 166,8 млн долларов.

По объему заработанных призовых Джокович возглавил список самых богатых теннисистов мира. За ним следуют Рафаэль Надаль (134 млн долларов) и Роджер Федерер (130 млн долларов).

Сербский теннисист в финале Australian Open переиграл грека Стефаноса Циципаса. Для Джоковича этот финал Открытого чемпионата Австралии стал 10‑м в карьере. Он ни разу не проигрывал в финале турнира.

Елена Рыбакина заработала на Australian Open-2023 - 1,2 млн долларов США (544 млн тенге). В финале турнира казахстанская теннисистка уступила пятой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

За свою карьеру Рыбакина заработала 6,3 млн долларов призовых.





Фото: www.championat.com